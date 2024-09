Aputure auf der IBC: Kompakter Fresnel-Scheinwerfer

Mit dem Storm 1200x stellt der Filmlichtspezialist aus Los Angeles in der IBC-Halle 11, Stand B22, ein erstes Produkt seiner neuen Storm-Familie vor. Der 1200x soll einen neuen Industriestandard setzen.

Dahinter steht die neue Lightengine BLAIR – das Kürzel steht für Blue/Lime/Amber/Indigo/Red, also die Steuerung über fünf Farbwerte. So soll Licht im kompletten weissen Spektrum im CCT-Bereich zwischen 2.500 und 10.000 abgedeckt und u.a. ein helleres weißes Licht liefern als andere Bicolor-Technologien bei 3200 oder 5600 Kelvin Farbtemperatur. Der Indigo-Emitter strahlt nahezu ultraviolettes Licht aus. Die Präzision der gewählten Farbeinstellung bleibt auch beim Dimmen (ab 0,1%) und geringer Helligkeit erhalten.

Dabei wird das »Chip on Board« (COB) Prinzip umgesetzt, wobei ein LED-Leuchtmittel direkt auf einen Träger montiert werden kann. Dank der ProLock Locking Bowens Halterung können Modifikationen wie Fresnel, Softlight, Projektor etc, vorgenommen werden. Die portablen Abmessungen, Feuchtigkeitsschutz nach IP65 und CRMX und DMX Konnektivität via Bluetooth machen den 1200x zu einer multifunktionalen Lichtquelle für Profis.

Die 1200 Watt-Lichtquelle liefert 22.500 Lux @ 3m mit 45 Grad-Reflektor, minimal unter 60 Lux @ 1m, bei jeweils 5.600 Kelvin. Das ausgegebene Tageslicht entspricht 1.800 Watt HMI.

Mit Storm 1200x führt Aputure »eine Qualität und Reichweite weissen Lichts ein, das nicht nur heller als derzeitige Standards ist, sondern auch effizienter«, sagt Ted Sim, Mitgründer und Präsident der US-Firma. Kleidung, Haut und andere natürliche Oberflächen reagieren auf dieses Licht auf eine Art und Weise, die herkömmliche LED-Lampen nicht wiedergeben können.«