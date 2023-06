Astera: Batteriebetriebene Fresnel-Scheinwerfer

Kabellos lichtsetzen: mit den neuen Fresnel-Scheinwerfern LeoFresnel und PlutoFresnel von Astera geht das.

Der deutsche Leuchtenhersteller Astera hat zwei Modelle einer neuen Fresnel-Scheinwerfer-Serie vorgestellt: den kompakten PlutoFresnel und den größeren LeoFresnel.

Hier hat der Hersteller nach eigenen Angaben eine Marktlücke erkannt: es gebe bisher keine effiziente LED-basierte Fresnel-Beleuchtung. Nun hat Astera also zwei LED-Leuchten entwickelt, die speziell für die Integration mit einer Fresnel-Linse konstruiert wurden. Astera will damit alle Vorteile von LED-Leuchten auch in diesem Bereich anbieten, einschließlich des geringeren Stromverbrauchs, einer höheren Leistungsstärke, einer präzisen Farbsteuerung, eine leichte Bauform und umfassende Installations- und Anwendungsflexibilität. Damit sollen die spezifischen, kreativen Qualitäten dieses Scheinwerfertyps in zeitgemäßer Form eröffnet werden — insbesondere in Bezug auf Porträtaufnahmen und wenn es um die Nachbildung von Tageslichtsituationen geht.

In Bezug auf die Leistungsaufnahme erreicht der PlutoFresnel das Äquivalent eines 300 W Tungsten-Fresnel, er verbraucht dabei nur 80 W. Der LeoFresnel erreicht eine äquivalente Leistung von 1.000 W, seine Leistungsaufnahme beträgt aber nur 250 W. Beide Scheinwerfer ermöglichen einen Abstrahlwinkel zwischen 15° und 60°, ohne dabei Farbsäume zu produzieren, erläutert der Hersteller.

Die Scheinwerfer sind daher flexibel in einer Reihe von kreativen Kontexten einsetzbar: von der Bühnenbeleuchtung bis hin zu szenischen unddookumentarischen Filmaufnahmen.

Die Fresnellinsen der Scheinwerfer können auch entfernt werden, so dass die LED-Basis auch in einer ganzen Reihe von weiteren Anwendungen eingesetzt werden kann.

Die Fresnel-Serie von Astera wird, wie auch andere LED-Leuchten des Herstellers, von der Titan-LED-Engine befeuert. Diese Engine ermöglicht eine breite Farbpalette und gewährleistet dabei absolute Farbtreue und Lichtkonsistenz, so Astera: nahtlos gesteuert entweder über die AsteraApp (mit Bluetooth-Bridge), CRMX Wireless DMX oder kabelgebundene DMX-Steuerung. Die neuen Leuchten können also in bestehenden Equipment-Bestände oder Infrastrukturen eingebunden werden.

Es ist nicht nur die technologische, sondern auch die logistische Innovation, die Pluto und Leo von Astera von anderen Leuchten auf dem Markt abhebt, erklärt der Hersteller: Entwickelt unter dem Motto »Fresnels made portable«, wiegt Pluto nur 4,5 und Leo 14 kg. Sie sind also leicht zu transportieren und können in einer Reihe von Kontexten installiert werden können, die für herkömmliche Tungsten-Fresnels deutlich schwieriger wären.

Die neuen Astera-Leuchten sind auch die ersten Fresnel-Scheinwerfer auf dem Markt mit eingebautem Akku. Der kleinere Pluto kann drei Stunden ohne Kabel mit maximaler Helligkeit leuchten, der größere Leo schafft das zwei Stunden. Astera RuntimeExtender und Asteras Seamless Runtime Technologie können kombiniert werden, um die Nutzungsdauer weiter zu maximieren.

Kombiniert mit einer Reihe von Montageoptionen — darunter einem Schnellspanner, einer abnehmbare Yoke-Base, einem abnehmbareren Griff und eine Airline-Schienenbefestigung — erhalten Beleuchterinnen und Beleuchter das volle kreative Potenzial, sowohl in Bezug auf die physische Logistik, wie auch auf die technische Kontrolle.

Sebastian Bückle, Sales & Marketing Director bei Astera LED-Technology GmbH, sagte zur Einführung der neuen Produktreihe: »Fresnel-Scheinwerfer erzielen mit ihrem konzentrischen Ringdesign einen ganz besonderen Effekt, der seit Jahrzehnten zum Repertoire eines jeden Lichttechnikers gehört. Aber der Markt hat noch nicht viele effiziente Umsetzungen dieser Linse auf COB-LED-Sockel gesehen. Wir haben hart daran gearbeitet, diese beiden Elemente zu kombinieren, um alle kreativen Vorteile der Fresnel-Linsen und alle praktischen Vorteile der LED-Technologie zu vereinen. Die beiden Optionen PlutoFresnel und LeoFresnel, bieten Beleuchtungsprofis eine unvergleichliche Flexibilität bei ihren Beleuchtungs-Setups — unabhängig vom Kontext.«