Neue Canon-Hybridobjektive

Canon erweitert sein EOS R-System um drei hybride RF-Objektive, die sich für Foto- und Videoaufnahmen gleichermaßen eignen.

Canon kündigt heute drei wichtige Neuzugänge zur RF-Objektivfamilie an. Die neuen Hybrid-Objektive reihen sich in die wachsende Palette von Festbrennweiten und Zooms der L-Serie für das EOS R-System ein. Die Objektive RF 70-200mm F2.8 L IS USM Z, RF 50mm F1.4 L VCM und RF 24mm F1.4 L VCM gehören zu einer neuen Reihe von Hybrid-Objektiven für kreative Aufgabenstellungen im Foto- und Filmbereich. Sie bieten einen leichtgängigen Blendenring, eine 11-Lamellen-Irisblende und eine hohe Lichtstärke. Ihre fortschrittliche Optik sorgt zudem für ein minimiertes Fokus-Breathing.

Das RF-Bajonett von Canon hat diese hybride Objektivtechnologie ermöglicht. Die Leistungsdaten spiegeln die sich ändernden Bedürfnisse der Profis wider, die sich mit nur einem Objektiv ohne Kompromisse bei Foto- wie bei Videoprojekten in beiden Welten profilieren möchten.

Das 70-200 wird für 3.599 Euro ab 14. November im Fachhandel verfügbar sein. Das 50er gibt es für 1.599 Euro und das 24er für 1.749 Euro ab Dezember, alles unverbindliche Preisempfehlungen.

Anwendungsbereiche

Das RF 70-200mm F2.8 L IS USM Z ist ein flexibles, praktisches Objektiv mit einem Zoombereich, der viele professionelle Anforderungen abdeckt. Es ist ideal für Sport-, Natur-, Nachrichten- und Hybridaufnahmen, bei denen es auf zusätzliche Flexibilität und Reichweite ankommt. Das Objektiv bietet professionellen Anwendern wichtige Funktionen. Hierzu gehören das elektronisch gestützte parfokale Zoomen und die Unterdrückung von Fokus-Breathing.

Das RF 50mm F1.4 L VCM bietet eine sehr nützliche Brennweite mit einem angenehm natürlichen Bildwinkel, der dem des menschlichen Auges sehr nahe kommt. Es liefert eine außergewöhnliche Schärfe und hervorragende Bildqualität. Damit eignet es sich perfekt für Porträts bei wenig Licht, Reportagen oder Hochzeiten und Event-Videos mit Kino-Look. Außerdem ist es 40 Prozent leichter als das RF 50mm F1.2 L USM. Das ist vor allem für Fotografen interessant, die ein lichtstarkes Objektiv mit geringem Gewicht suchen.

Das RF 24mm F1.4 L VCM ist rund 20 Prozent leichter ist als sein EF-Vorgänger und bietet eine deutlich verbesserte Bildqualität. Es deckt einen weiten Bildwinkel ab und eignet sich daher hervorragend für Landschafts-, Architektur- und Innenaufnahmen sowie für die Art von Umweltporträts, Filmaufnahmen und Videointerviews, bei denen die Darstellung des Kontextes eine wichtige Rolle spielt. Die beiden Festbrennweiten haben die gleiche Größe und Form wie die übrigen Hybrid-Festbrennweiten, was Videoaufnahmen in einem Rig vereinfacht.

Das RF 50mm F1.4 L VCM und das RF 24mm F1.4 L VCM haben die gleiche Größe wie die andere Festbrennweite dieser Reihe – das RF 35mm F1.4 L VCM. Beide bieten eine Lichtstärke von 1:1,4, was bei wenig Licht von großem Vorteil ist.