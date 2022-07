Neue Vollformat-Fotoobjektive von Canon

Zwei neue, weitwinklige Vollformat-Objektive in der RF-Baureihe kündigt Canon an: eine Festbrennweite und ein Zoom.

RF 24 mm F1.8 Macro IS STM und RF 15-30 mm F4.5-6.3 IS STM heißen zwei neue Vollformat-Objektive von Canon.

Das RF 24 mm F1.8 Macro IS STM ist ein leichtes Objektiv mit einer Lichtstärke von 1:1,8 sowie einer Brennweite von 24 mm. Es soll ab August 2022 zum UVP von rund 750 Euro in den Handel gehen.

€Das RF 15-30 mm F4.5-6.3 IS STM ist ein Ultra-Weitwinkel-Zoomobjektiv mit einem Brennweitenbereich von 15-30mm. Es soll ab September 2022 zu einem UVP von rund 700 Euro in den Handel gehen.

Mehr zum RF 24mm F1.8 Macro IS STM

Das RF 24 mm F1.8 Macro IS STM ist ein kompaktes und vielseitiges 24-mm-Weitwinkelobjektiv, das eine hohe Lichtstärke von 1:1,8, eine 9-Lamellen-Irisblende sowie einen integrierten optischen Bildstabilisator bietet, wodurch es auch bei wenig Licht überzeugen kann, erläutert Canon. Es ermöglicht zudem eine attraktive Hintergrundunschärfe, mit der das Motiv im Bild deutlich hervorgehoben wird. Bei Verwendung an einer Kamera mit APS-C-Sensor bietet dieses Objektiv eine effektive Brennweite, die ungefähr 35 mm entspricht.

Mit einem Gewicht von 270 g und einem kompakten STM-Fokusantrieb für eine schnelle und leise Fokussierung eignet sich das RF 24 mm F1.8 Macro IS STM aus Sicht des Herstellers perfekt für die Reise- und Landschaftsfotografie. Dank einer Naheinstellgrenze von 14 cm (0,5-fache Vergrößerung) eröffnet es dieses Objektiv, extrem nah an das Motiv heranzugehen und gleichzeitig das Umfeld zu erfassen.

Das RF 24 mm F1.8 Macro IS STM bietet laut Canon eine hervorragende optische Leistung und eine optimierte Handhabung. Es verfügt über einen individuell konfigurierbaren Objektiv-Steuerring für die sofortige Feinabstimmung von ISO, Blende oder die Änderung des AF-Modus. Darüber hinaus hat das Objektiv einen speziellen Fokusring zur präzisen manuellen Fokussierung.

Bei Verwendung mit kompatiblen Kameras werden hilfreiche Objektivinformationen angezeigt, um eine noch bessere Unterstützung bei der Fokussierung mit dem RF 24 mm F1.8 Macro IS STM zu gewährleisten. Das Objektiv ist mit elf optischen Linsen in neun Gruppen ausgestattet und verfügt über eine Super-Spectra-Vergütung zur Reduzierung von Linsenreflexionen und Streulicht. Das RF 24 mm F1.8 Macro IS STM ist mit einem optischen 5-Stufen-Bildstabilisator ausgestattet, dessen Leistung sich auf 6,5 Belichtungsstufen erhöht, wenn das Objektiv an einer Kamera der EOS R Serie verwendet wird, die über einen kamerainternen Bildstabilisator (IBIS) verfügt, erläutert Canon.

Mehr zum RF 15-30mm F4.5-6.3 IS STM

Das RF 15-30 mm F4.5-6.3 IS STM verfügt über einen Brennweitenbereich von 15 bis 30 mm. Mit diesem Ultra-Weitwinkelobjektiv lassen sich selbst große Motive in ihrer Gesamtheit einfangen ‒ wie etwa Gebäude und atemberaubende Naturlandschaften, erklärt der Hersteller. Das RF 15-30 mm F4.5-6.3 IS STM ist mit einem optischen 5,5-Stufen-Bildstabilisator ausgestattet, der längere Belichtungszeiten und ruhige Videoaufnahmen aus der freien Hand ermöglicht.

In Verbindung mit einer EOS-R-Kamera mit kamerainternem Bildstabilisator werden sieben Belichtungsstufen für verwacklungsfreie Fotos und ruhige Videos erzielt. Das RF 15-30 mm F4.5-6.3 IS STM wiegt rund 390 g und überzeugt mit einem kompakten, robusten Design, sagt Canon. Das Objektiv ist mit einem STM-Fokussiermotor ausgestattet, der eine schnelle Fokussierung auf dynamische Motive erlaubt. Der laut Hersteller sehr leise STM-Motor eignet sich auch für Videoaufnahmen.

Das RF 15-30 mm F4.5-6.3 IS STM ist ein vielseitiges Objektiv, das auch über Makrofähigkeiten verfügt. Dank der 0,52-fachen Vergrößerung lässt sich gut mit dem manuellen Fokus experimentieren, um in die Makrowelt einzutauchen. Das neue optische Design des RF 15-30 mm F4.5-6.3 IS STM besticht laut Hersteller mit asphärischen und präzise gepressten Glaslinsen sowie Vergütungen, die für eine optimale Abbildungsqualität sorgen. Ein kombinierter Fokus- und Objektiv-Steuerring ermöglicht eine individuelle Steuerung der Kameraeinstellungen, ohne den Blick von der Szene oder dem Motiv zu nehmen.