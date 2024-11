Neues Funkmikrofon DWM-30 von Sony

Das DWM-30 ist ein funkgesteuertes Handmikrofon für den professionellen Einsatz. Es ist Teil der digitalen Funksystem-Serie DWX.

Sony präsentiert mit dem digitalen Funkmikrofon DWM-30 ein neues Mitglied seiner digitalen Funksystem-Serie DWX. Das DWM-30 ist ein funkgesteuertes Handmikrofon für den professionellen Einsatz und vollständig mit dem Vorgängermikro DWM-02N kompatibel, das in professionellen Audioumgebungen wie etwa bei Rundfunkanstalten, bei Konzerten und Live-Auftritten sowie in Nachrichtensendungen seit vielen Jahren zum Standard gehört. Im Vergleich zu seinem Vorgängermodell überzeugt das DWM-30 durch eine verbesserte Übertragungsleistung. Es unterstützt die neuesten Codec-Modi und verfügt über eine Batterielaufzeit von rund sechs Stunden. Verkaufsstart des neuen DWM-30 wird im Frühjahr 2025 sein. In Europa werden mit dem DWM-30/L und dem DWM-30/H zwei Versionen verfügbar sein, die eine große Bandbreite von bis zu 148 MHz abdecken: Die L-Version ist mit dem Frequenzband 470-614MHz kompatibel, die H-Version mit dem Frequenzband 566-714MHz. Der Referenzpreis liegt für beide Versionen bei rund 1.800 Euro zzgl. MwSt.

Klangqualität

Durch die Überarbeitung der elektrischen Schaltungen und der mechanischen Struktur wurde die Klangqualität nochmals verbessert. Bei Verwendung von Code Mode 4 ist der übertragene Ton noch originalgetreuer. Dank einer verbesserten mechanischen Struktur liegt das DWM-30 nicht nur besser in der Hand, es ist auch um rund zehn Prozent leichter als das Vorgängermodell (ohne Kapsel). Auch die Batterielebensdauer des DWM-30 wurde im Vergleich zum Vorgängermodell um circa eine Stunde verbessert und liegt bei Verwendung von Alkalibatterien jetzt im Dauerbetrieb bei rund sechs Stunden.

Codecs und Kanäle

Im Codec Mode 2 liefert das neue Mikrofon eine extrem niedrige Latenzzeit von 1,2 msec (analog Eingang zu analog Ausgang am Empfänger) im Codec Mode 4, mit nochmals erweiterter Klangqualität sind es ebenfalls nur 1,3 ms. Bei Einsatz des 375-kHz-Kanalplan sind bis zu 21 Kanäle pro TV-Kanal (8MHz) möglich.

High Gain Mode

Wenn sich über die Standardeinstellungen keine ausreichende Empfindlichkeit bei der Aufnahme von Signalen erreichen lässt, dann bietet der High Gain Mode eine dreistufige Verstärkung von +6/+12/+18 dB. So lassen sich auch Signale aufnehmen, deren Quelle sich weiter entfernt vom Mikrofon befindet.