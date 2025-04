Videoschnitt in der Live-Produktion – neu gedacht

AWS-Präsentation: TAMS-Workflow Alle Medien werden in einem Time Addressable Media Store (TAMS) gespeichert. Dieser enthält blockweise Medien auf Objektspeichern mit einer API, um die Verbindung zwischen Inhalt und Medienessenz herzustellen. Live-Video-Feeds werden als kleine Medienblöcke hochgeladen und im TAMS registriert, um den Effekt wachsender Inhalte zu erzielen. Dateibasierte Inhalte können je nach Bedarf nativ oder in Teilen vor dem Import hochgeladen werden. Inhalte können nahezu in Echtzeit verarbeitet werden, wobei zusätzliche Versionen, wie z. B. Proxys, generiert werden, die durch Benachrichtigungen vom Speichersystem ausgelöst werden. Die Inhaltsanalyse kann asynchron und nahezu in Echtzeit erfolgen und ermöglicht einen schnellen Zugriff auf die Ergebnisse von Modellen des maschinellen Lernens und der künstlichen Intelligenz (KI/ML). Beispiele hierfür sind die Live-Untertitelung, die Erstellung von Highlights und Content Logging. Es kann eine einfache Bearbeitung auf Clip-Basis durchgeführt werden, und die daraus resultierenden Bearbeitungen können unter Verweis auf den Originalinhalt wieder im TAMS veröffentlicht werden. Craft Editing kann auf Inhalte aus dem TAMS zugreifen und neue Segmente zurückveröffentlichen. Inhalte aus dem Speicher können als Echtzeit-Videostream in Regien von linearen Channel Playout Facilities wiedergegeben werden. TAMS API kann einfach in HTTP Live Streaming (HLS) konvertiert werden, um das Streaming von Live- oder On-Demand-Inhalten aus dem TAMS zu ermöglichen. Clips und Dateien können aus dem Store exportiert werden, um sie für andere Zwecke zu verwenden, z. B. für die schnelle Verbreitung von Inhalten auf Social-Media-Plattformen. Das Media-Asset-Management-System (MAM) verwaltet Verweise auf die im TAMS gespeicherten Inhalte zusammen mit den zugehörigen umfangreichen redaktionellen und zeitbasierten Metadaten.