Schneller Schnitt in der Cloud mit Dalet Cut

Dalet stellt nach eigenen Angaben mit Dalet Cut »den schnellsten web-basierten Editor« der NAB 2023 vor.

Dalet Cut ist ein in das Dalet-Ökoystem integrierter Editor für den schnellen Schnitt von Multimedia- und Multiplattform-Inhalten. Das cloud-native Konzept sichert über eine intuitive Benutzeroberfläche den Zugriff auf Clips, Sequenzen, Projekte, Grafikenund mehr beim standortunabhängigen Arbeiten, erklärt der Hersteller.

»Keine andere Lösung am Markt ist so schnell, mobil und flexibel bei der Arbeit mit unterschiedlichsten Formaten. Die native, kollaborative Integration des Editing-Prozesses in den gesamten Medienproduktions- und Storytelling-Workflow schafft deutliche Vorteile«, hebt Dalets CMO Robin Kirchhoffer hervor.

»Insbesondere in der Nachrichtenproduktion ist Dalet Cut als nahtlose Schnittstelle für Editing-Workflows vor Ort und im Newsroom heute essenziell, mit der gleichen exzellenten Nutzererfahrung in beiden Bereichen.«

»Durch die Unterstützung für wachsende Clips und Remote-Rendering ermöglicht die neue Cloud-Native-Lösung Journalisten eine schnellere Entwicklung von Live-Storys und bietet die erforderliche Geschwindigkeit, um Storys sofort und ortsunabhängig bereitzustellen«, ergänzt Mathieu Zarouk, VP, Product Management.

Dalet Cut im Nachrichten-Workflow