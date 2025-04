Die neue Arri Camera Companion App bietet eine personalisierte Kamerasteuerung über eine anpassbare Benutzeroberfläche.

Arri kündigt die offizielle Markteinführung der Camera Companion App für iPhone, iPad und Mac mit Apple Silicon an, die es dem Benutzer ermöglicht, seine eigene personalisierte Benutzeroberfläche für die Fernsteuerung einer oder mehrerer Alexa 35, Alexa Mini LF, Alexa Mini, AMIRA und Alexa 265 Kameras zu konfigurieren.

Nach dem Beta-Programm, bei dem wertvolles Feedback von Tausenden von Fachleuten aus der Branche in die Entwicklung der endgültigen Funktionen eingeflossen ist, ist die Camera Companion von Arri jetzt im Apple App Store erhältlich. Mit einer Auswahl von zwei Abonnement-Optionen optimiert die Camera Companion App die Arbeitsabläufe am Set für Kamerateams und DITs. Das Standard-Abonnement bietet umfassende Kontrolle über eine oder zwei Arri-Kameras, während das Premium-Abonnement zusätzliche Funktionen wie eine unbegrenzte Anzahl von Kameras und MIDI-Unterstützung bietet.

Eine kostenlose Demoversion der App bietet eine einfache Steuerung mit einer Kamera, Zugriff auf das Kameramenü und eine kostenlose Standard- und Premium-Testphase, die es den Nutzern ermöglicht, sich mit den Funktionen vertraut zu machen, bevor sie sich für das richtige Abonnement entscheiden. Jedes neue Projekt in der App enthält eine simulierte Kamera, so dass die Benutzer auch dann die App testen können, wenn sie keine Kamera zur Hand haben.

Die personalisierte Steuerung ist das Herzstück der Camera Companion App. Die Benutzer können ein vordefiniertes Layout wählen oder Steuerkacheln per Drag & Drop in ein benutzerdefiniertes Layout ziehen. Mit einem Premium-Abonnement kann die Benutzeroberfläche in mehrere Tabs unterteilt werden, so dass Benutzer separate Tabs für verschiedene Kameras oder Aufnahmesituationen erstellen oder Funktionen wie der Wiedergabe-steuerung einem speziellen Tab zuweisen können.

Camera Companion bietet einen flexiblen und mobilen Zugang zu allen bekannten Kamerasteuerungen und Statusanzeigen eines professionellen Sets. Zu den von den Betatestern gelobten Funktionen gehören die Möglichkeit, unabhängige Benutzeroberflächen für Crewmitglieder zu erstellen, Zeitersparnis, da die Kameraeinstellungen gleichzeitig von verschiedenen Personen vorgenommen werden können, schneller Abgleich mehrerer Kameras und – vor allem – die anpassbare Benutzeroberfläche.

Für maximale professionelle Vielseitigkeit erweitert das Premium-Abonnement die Funktionalität der App um Objektivsteuerung über cforce-Objektivmotoren, CDL-Steuerung für Live-Grading und Videoparametersteuerung (für Alexa Mini und Amira Kameras). Darüber hinaus bietet die App MIDI-Unterstützung für die Steuerung über physische Eingabegeräte, was nahezu unbegrenzte Möglichkeiten für die Steuerung von Arri-Kameras mit MIDI-fähigen Geräten aller Art eröffnet und den Spielraum für individuell angepasste Kamerasteuerungs-Setups weiter erweitert.