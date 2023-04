Arri: Emmy für Arri Multicam System

Arri hat einen Emmy für eine im Kamerasystem Amira Live realisierte Technologie erhalten.

Entgegengenommen hatten den Emmy-Award Dr. Matthias Erb, der Vorstandsvorsitzende von Arri. Er bedankte sich bei der verleihenden TV-Academy und betonte: »Arri legt bei der Produktentwicklung großen Wert auf Funktionalität, Effizienz und Qualität. Es ist uns ein großes Anliegen, dass der kreative Prozess niemals durch technische Komplexität oder Einschränkungen behindert wird. Unser Ziel ist es, eine einfache Bedienung, einen nahtlosen Workflow sowie cineastische Bildqualität sicherzustellen. Wir freuen sehr, diese Ansprüche auch weiterhin in die Live-Produktion einbringen zu können.«

Lars Weyer, Vorstand und CFO von Arri, begleitete Dr. Matthias Erb bei der Verleihung auf die Bühne und erklärte im Anschluss: »Diese prestigeträchtige Auszeichnung ist eine besondere Anerkennung für die Kompetenz und den Einsatz des aus Ingenieuren und Spezialisten bestehenden Arri-Multicam-Kernteams. Wir fühlen uns geehrt, dass das cineastische Arri Multicam System von der Branche für seine exzellente Bildqualität und seine effizienten Arbeitsabläufe geschätzt wird.«

Über die diesjährigen Technology & Engineering Emmy Awards entschied eine Jury aus Fernsehingenieuren. Ausgezeichnet werden Personen, Unternehmen oder Organisationen, deren technische Entwicklungen oder Standardisierungen wesentlichen Einfluss auf die Fernsehbranche haben. »Der Technology & Engineering Emmy Award war der erste Emmy, der 1949 verliehen wurde, und er legte den Grundstein für alle weiteren Emmys«, erklärte Adam Sharp, Präsident und CEO der TV-Academy. »Wir freuen uns sehr, diese renommierten Personen und Unternehmen zu ehren. Dies tun wir in Partnerschaft mit der National Association of Broadcasters bei der die Schnittmenge von Innovation, Technologie und Begeisterung für die Zukunft des Fernsehens zu finden ist.«

Das Arri Multicam System und das Kamerasystem Amira Live ermöglichen die Aufnahme von wirklich cineastischen Multikamera-Live-Produktionen. Dabei vereinen sie eine Vielzahl von Komponenten, die Kreativen die nötige Flexibilität bieten. Die Kombination aus Arri-Kameras sowie dem einfach zu integrierenden Glasfasersystem liefert eine reiche Ästhetik mit der Effizienz eines Live-Übertragungssystems. Produzenten können in der Kamera für die Postproduktion, für das Finishing oder für Zeitlupeneffekte aufzeichnen, während sie gleichzeitig Live-HD- oder UHD/4K-Signale an einen Broadcast-Hub, Bühnenbildschirme oder Social-Media-Kanäle übertragen und dabei Standard-Produktionsumgebungen wie Ü-Wagen oder Studios nutzen. Der kameramontierte Glasfaseradapter ermöglicht die Übertragung von unkomprimiertem 4K-Video über eine wesentlich größere Entfernung ohne Qualitätsverlust. Diese Technologie wurde bereits bei einer Vielzahl von renommierten Produktionen in aller Welt eingesetzt, zum Beispiel bei Queen und Adam Lambert in der O2 Arena in London, bei David Guettas »United at Home«-Performance in Dubai sowie dem Coachella Festival in Kalifornien.

Dieser Emmy ist bereits der sechste, mit dem Arri von der Television Academy und der NATAS geehrt wird. Zuletzt wurde Arri 2022 mit dem Philo T. Farnsworth Corporate Achievement dafür ausgezeichnet, dass das Unternehmen seit 105 Jahren Kamera- und Beleuchtungssysteme sowie ganzheitliche Lösungen und Service-Netzwerke für die weltweiten Film-, Broadcast- und Medienindustrien entwickelt und produziert. Davor erhielt Arri im Jahr 2021 einen Engineering Emmy für die LED-Scheinwerferfamilie SkyPanel und 2017 für das Kamerasystem Alexa.