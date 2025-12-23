Neumann VIS: Spatial Audio Mixing in Virtual Reality

Neumann hat mit VIS (Virtual Immersive Studio) eine innovative App für räumliche Audioproduktion vorgestellt.

Die Anwendung für Apple Vision Pro ermöglicht es, Logic Pro in einer dreidimensionalen Augmented-Reality-Umgebung zu bedienen.

Mit VIS können Produzenten Klangquellen im dreidimensionalen Raum visualisieren und per Handgesten positionieren. Audioobjekte erscheinen als visuelle Elemente in der erweiterten Realität. »VIS ist nicht nur eine App – es ist eine neue Art, Klang zu denken«, erklärt Neumann-CEO Yasmine Riechers. »Es erweckt immersives Audio zum Leben und macht es greifbar und intuitiv.«

Nahtlose Integration mit Logic Pro

Die App verbindet sich direkt mit Logic Pro auf dem Mac und erscheint dort als Gerät innerhalb der Anwendung.

Nach dem Pairing lässt sich Logic Pro auf einem virtuellen Bildschirm innerhalb von Apple Vision Pro anzeigen, in der Größe anpassen und frei im Raum platzieren. Die Pass-Through-Technologie von Apple Vision Pro ermöglicht die Interaktion mit physischer Hardware bei gleichzeitiger Arbeit in der virtuellen Mischumgebung.

Für mobiles Arbeiten ist Rime integriert – Neumanns proprietäres Plug-in für Spatial-Audio-Wiedergabe bis zu 7.1.4. Das »Reference Immersive Monitoring Environment« nutzt das Head-Tracking von Apple Vision Pro für realistisches Monitoring in jeder Umgebung.

Ambeo-Technologie als Basis

VIS basiert auf Ambeo-Technologien von Sennheiser und bietet fortschrittliche Algorithmen für virtuelle Akustik und räumlichen Realismus. »Mit VIS eröffnen wir einer breiten kreativen Community den direkten, ausdrucksstarken Zugang zu Spatial Audio«, sagt Kai Detlefsen von Ambeo.

Key Features