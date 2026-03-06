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NEP Europe: EU-03 für softwarebasierte Live-Produktion

Mit dem EU-03 treibt NEP Europe den Wandel zur softwaredefinierten Live-Produktion voran.

NEP Europe hat eine seiner Outside-Broadcast-Einheiten grundlegend überarbeitet. Die neu benannte EU-03 setzt auf eine softwarebasierte Produktionsplattform und ermöglicht Broadcastern damit eine flexiblere und skalierbarere Live-Berichterstattung – von kleineren Veranstaltungen bis hin zu Großereignissen.

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Das umgebaute Fahrzeug.

Vollständiger IP-Umstieg und HDR-Unterstützung

Herzstück des Upgrades ist der vollständige Umstieg auf SMPTE ST 2110 IP sowie eine gemeinsame Verarbeitungsplattform, auf der lizenzbasierte Broadcast-Tools dynamisch je nach Produktionsanforderung zugeschaltet werden können. Neue Funktionen lassen sich künftig per Software-Update hinzufügen – aufwändige Hardware-Umbauten entfallen damit weitgehend. Zudem unterstützt EU-03 vollständig 1080p HDR-Produktionen und entspricht damit den wachsenden Qualitätsanforderungen im europäischen Broadcast-Markt.

Der softwarebasierte Ansatz soll gleichzeitig für eine langfristige Investitionssicherheit sorgen: Da die Plattform neue Produktionsfunktionen über Software-Updates integrieren kann, bleibt die Einheit dauerhaft aktuell, ohne dass grundlegende Umbauten erforderlich werden.

Start in den Nordics ab April

Die strategisch in Oslo stationierte Einheit wird ab April hauptsächlich Kunden in den Nordics bedienen – unter anderem mit der Übertragung der Norwegian Football League. 

Remote-Produktion direkt aus dem Oslo Hub

EU-03 ist darüber hinaus für Remote-Production-Workflows ausgelegt. Durch die direkte Anbindung an NEPs Produktionshub in Oslo können bestimmte Produktionsrollen bei Bedarf von dort übernommen werden. Das reduziert Reiseaufwand und Logistikkosten spürbar – ohne Abstriche bei der Produktionsqualität hochkarätiger Live-Events.

Lise Heidal.

»Unsere Kunden wollen die Freiheit, mehr Inhalte auf intelligentere Weise zu produzieren, ohne Kompromisse bei Qualität oder Zuverlässigkeit einzugehen«, sagt Lise Heidal, President of NEP Europe. »EU-03 gibt Kunden mehr Flexibilität bei der Produktion, unterstützt durch die operative Verlässlichkeit und Resilienz, für die NEP bekannt ist.«

Eirik Nakken, Director of Technology bei NEP Norway, ergänzt: »EU-03 ist darauf ausgelegt, von kleineren Shows bis hin zu Großveranstaltungen zu skalieren und dabei den Kunden zu helfen, ihren Footprint und die damit verbundenen Kosten zu optimieren. Wir kombinieren die Flexibilität moderner Software-Workflows mit der bewährten Resilienz und Redundanz, die für missionskritische Live-Events erforderlich ist.«

TFC als technologische Basis

Die Plattform basiert auf TFC, NEPs eigenem Broadcast-Orchestrierungssystem, das wichtige Produktions-Tools in einer gemeinsamen Umgebung zusammenführt und Teams dabei hilft, komplexe IP-Workflows mit hoher Transparenz und Kontrolle zu managen. TFC wird bereits in über 120 NEP-Facilities weltweit eingesetzt und steht darüber hinaus auch Broadcastern, Rechteinhabern, Ligen, Verbänden sowie Nachrichtenorganisationen und Streamingdiensten für den Einsatz in eigenen Betrieben zur Verfügung.

NEPSoftware / ITÜ-Wagen
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