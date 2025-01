Neumann und Merging Audio-Interfaces sind jetzt Dante Ready

Neumann und Merging Technologies geben die Verfügbarkeit einer Dante Ready-Option für ihre Audio-Interfaces bekannt.

Merging Technologies, bekannt für Wandler und Audio-over-IP-Technologie, hat gerade die dritte Version seines Audio-Mainframes Hapi auf den Markt gebracht. Eine wesentliche Verbesserung gegenüber den Vorgängermodellen ist, dass Hapi Mk III Dante Ready ist. Darüber hinaus wird Mergings Premium Desktop-Interface Anubis jetzt ohne Aufpreis mit Dante Ready ausgeliefert. Dasselbe gilt für Neumanns renommiertes MT 48 Audio-Interface, welches in enger Zusammenarbeit mit Merging Technologies entwickelt wurde. Beide Unternehmen sind Teil der Sennheiser-Gruppe.

Der preisgekrönte Musikproduzent und Toningenieur Ronald Prent von Proper Prent Sound, der für seine Arbeit mit Depeche Mode, Simple Minds, Tina Turner und vielen anderen bekannt ist, hatte die Gelegenheit, die neuen Dante-Funktionen bereits vor der offiziellen Veröffentlichung zu nutzen:

»Ich habe das MT 48 auf Herz und Nieren getestet und bin wirklich begeistert, speziell die Integration mit USB zu Dante oder Ravenna ist hervorragend. Wenn ich unterwegs bin und in unterschiedlichen Studios arbeite, lässt es sich leicht in jede moderne Studioinfrastruktur integrieren, insbesondere mit allen immersiven Formaten. Wir verwenden das MT 48 sowohl mit der Music- als auch mit der Monitor-Mission, und es brilliert in allen Einsatzbereichen …«

Mit der Dante Ready-Option werden Mergings Hapi Mk III und Anubis sowie Neumanns MT 48 mit einer Welt von über 4.000 Geräten von mehr als 600 Herstellern kompatibel.

Dante Ready bedeutet, dass der Netzwerkstandard von Audinate für alle verfügbar ist, die ihn benötigen, aber keine zusätzlichen Kosten für diejenigen anfallen, die Dante nicht benötigen.

Ab Werk werden Hapi Mk III, Anubis und MT 48 weiterhin mit vorinstallierter Ravenna/AES67-Firmware ausgeliefert. Die alternative Dante-Firmware wird kostenlos angeboten und kann einfach über die MT-Portal-Anwendung installiert werden. Für den Dante-Betrieb muss eine Dante-Channel-I/O-Lizenz von Audinate erworben werden.

Für bestehende MT-48-Kunden sowie für Besitzer von Anubis SPS (Pro und Premium) wird in Kürze ein Dante-Ready-Upgrade verfügbar sein.