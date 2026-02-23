Riedel Stage Systems für Theaterproduktionen

Riedel Stage Systems wurde speziell für die wachsenden Anforderungen moderner Theater- und Live-Event-Produktionen entwickelt. Bernhard Bauer stellt das System im Video vor.

Moderne Theaterproduktionen sind technische Meisterleistungen: Licht- und Sound-Cues müssen präzise koordiniert, Kommunikationswege zwischen Ensemble, Crew und Technik reibungslos organisiert werden. Konventionelle Technologie stößt dabei zunehmend an ihre Grenzen. Riedel präsentierte hierfür bei der ISE ein System, das Kommunikationstechnologie, Stage-Management-Tools und Proben-Workflows in einer kohärenten, anpassbaren Lösung vereint.

»Durch jahrzehntelange Erfahrung in der Theater- und Live-Event-Branche kennen wir die einzigartigen Workflows und Herausforderungen dieses Sektors genau«, sagt Bernhard Bauer. »Unser System ist zuverlässig, einfach zu bedienen und flexibel genug, um sich den speziellen Anforderungen jeder Produktion anzupassen.«

Modularer Aufbau für maximale Flexibilität

Das System ist modular konzipiert und lässt sich individuell konfigurieren – bis hin zu einer mobilen Variante für Gastspiele in anderen Häusern.

Im Zentrum stehen die multifunktionalen SmartPanels, die Intercom, Monitoring und Control in einem einzigen Interface vereinen und typischerweise an der Stage-Management-Position eingesetzt werden.

Weitere Kernkomponenten des Systems sind der MediorNet MultiViewer mit integrierter Stoppuhr- und Timer-Funktion für latenzfreies Video-Routing sowie das Artist Intercom-Backbone, das Teams maximale Workflow-Flexibilität bietet.

Für drahtlose Kommunikation von Bühnentechnikern, Garderobe und weiteren Crews sorgt das Bolero Wireless Intercom-System. Die Integration bestehender Drittsysteme – etwa analoger Paging-Anlagen – ermöglicht der ermöglicht der NSA Network Stream Adapter.

Das System richtet sich an Inspizientinnen und Inspizienten, Regisseure, Choreografinnen und technische Teams gleichermaßen. Ziel ist es, administrative und technische Prozesse zu vereinfachen, damit sich alle Beteiligten auf das konzentrieren können, was zählt: das künstlerische Ergebnis auf der Bühne.