Stage-Conzept: Wireless-System von VideoSys

Die Stage-Conzept Showtechnik AG investiert in Drahtlos-Kamera-Systeme von VideoSys.

Die Stage-Conzept Showtechnik AG aus der Schweiz hat sich zur Erweiterung ihres Vermietparks für drahtlose Kamera-Systeme entschieden. Dabei entschied sich das Unternehmen für das System Film-Assist des Herstellers VideoSys. Dieses System ist laut Distributor Studio Hamburg MCI sehr flexibel mit allen erdenklichen Kamerasystemen einsetzbar.

Stage-Conzept aus Leuggern in der Schweiz wurde 1998 von Mirco Röther gegründet. Das Unternehmen ist auf die Vermietung professioneller Veranstaltungstechnik in den Bereichen Beleuchtung, Beschallung und Medientechnik spezialisiert.

Stage-Conzept-Geschäftsführer Mirco Röther erklärt: »Wir haben nach einem Produkt gesucht, welches eine hohe Übertragungssicherheit, geringes Gewicht und einfachste Handhabung garantiert. Zusätzlich sind wir durch die Kompatibilität des Film-Assist-Systems zu allen Kamera-Systemen maximal flexibel.«

Film-Assist wurde von VideoSys entwickelt, um jede Kamera schnell zu einer drahtlosen Kamera aufrüsten zu können. Egal ob Camcorder, Systemkamera, Filmkamera, DSLR oder Go-Pro, an Einsatzorten, an denen eine hohe Performance entscheidend ist, mobil oder in Bereichen mit RF-Überlastung, wird das Film-Assist System eine unterbrechungsfreie Übertragung garantieren, verspricht der Hersteller.

Dafür weist der Sender Silent-Nano TX (STX), einen BNC-SDI- oder wahlweise einen HDMI-Eingang auf. Der Sender wiegt nur rund 330 g, unterstützt alle wichtigen HD-Bildformate, kann mit 10 mW, 50 mW oder 100 mW senden und über Bluetooth per Handy-App, direkt am eigenen LED-Display oder über einen PC mit USB programmiert werden. Der Silent-Nano TX ist in verschiedenen Frequenzbändern zwischen 2,0 und 7,5 GHz erhältlich. Aufgrund seines lüfterlosen Designs eignet er sich auch für geschlossene, ruhige Sets, an denen ein lautloser Betrieb entscheidend ist.

Der Empfänger bietet laut VidoSys leichte Bedienbarkeit durch einen integrierten Touch-Screen oder Bedienung über ein Browser-Fenster. Es können bis zu acht Antennen angeschlossen werden, so dass man mehrere Empfangszonen einrichten kann, zum Beispiel für zwei Studios und zwei Außenflächen. Die Latenz des Systems für die drahtlose Übertragung beträgt je nach HD-SDI Bildformat zwischen 45 und 60 ms.

Videosys fertigt UHF-Filter zur Anwendung in RF-belasteten Umgebungen, Glasfaser-Systeme, mit denen die Empfangsantennen auch kilometerweit abgesetzt werden können, und Leistungsverstärker zur Ergänzung des Silent-Nano-Senders zur Erhöhung der Reichweite auf bis zu 2 km.

Nicolai Gajek, Sales Manager für Studio-Hamburg MCI, fügt hinzu: »Das Film-Assist System von VideoSys ist ein absoluter ‚Allrounder‘. Jede Kamera, die einen SDI- oder HDMI-Ausgang hat, kann an den Silent-Nano-Sender angeschlossen werden, und für einen ‚Acht-Zonen-Betrieb‘ müssen lediglich acht Antennen aufgebaut werden.«

Des weiteren kann das Film-Assist-System auch mit dem umfangreichen VideoSys-Telemetrie-System erweitert werden. Dazu wird an die Kamera ein zusätzlicher Telemetrie-Empfänger RXSM-E installiert, der ebenfalls nur 140 g wiegt.