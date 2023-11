Riedel stellt RiMotion R10 Replay-Lösung vor

Die RiMotion Replay-Serie ist Teil von Riedels Produktfamilie für softwarebasierte Multikamera-Produktion, die nach der Übernahme von Simplylive in das Riedel-Portfolio integriert wurde.

Mit RiMotion R10 erweitert Riedel sein Angebot an Live-Video-Produktionslösungen.

Riedels RiMotion-Lösungen vereinen umfangreiche Replay-Funktionen, inklusive Super-Slow-Motion-Support, mit einem innovativen, benutzerfreundlichen Interface. Ihr modernes Design konzentriert alle Funktionen in einer übersichtlichen und komfortablen Touchscreen-Oberfläche, deren Bedienung auch für Neueinsteiger in wenigen Minuten erlernbar ist. Das RiMotion-Paket umfasst zudem einen hardwarebasierten Remote Controller für Anwender, die eine Kombination aus Controller- und Touchscreen-Workflows bevorzugen.

Der neue R10 erweitert Riedels RiMotion-Serie, die Replay-Pakete mit hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis bietet – ohne Kompromisse bei Qualität und Funktionalität. R10 ergänzt die bestehenden Pakete R6, R8 und R12 mit sechs bis zwölf HD-Kanälen, sowie das R84 mit bis zu vier UHD- und acht HD 10-bit HDR-Kanälen.

RiMotion R10 unterstützt zehn Videokanäle und bietet bis zu acht Multiformat-Kameraeingänge – einschließlich SDI, SRT und NDI – sowie zwei Ausgänge in einem leistungsstarken und kompakten 1RU-Server. Wie bei allen RiMotion-Systemen kann der Server mit Mini-PCs kombiniert werden, um eine einfache, kosteneffektive Lösung für Remote-Produktionen zu schaffen, mit der Operatoren von überall arbeiten können.

»Wenn wir sagen, dass wir ‚Replay für alle‘ anbieten, dann meinen wir das auch wirklich so«, so Gregory Macchia, Vice President Business Development, Live Production, Riedel Communications. »Warum sollten budgetabhängige Produktionen an Hochschulen, in Stadien oder Gotteshäusern bei ihren Live-Produktionen auf qualitativ hochwertige Replays verzichten müssen? Die RiMotion-Produktlinie bietet ein erstklassiges Replay-Erlebnis für Produktionen auf allen Ebenen, ohne das Budget zu sprengen. Heute erweitern wir dieses Angebot mit dem RiMotion R10, der mit seiner enormen Kanaldichte den preisbewussten Replay-Markt revolutionieren wird.«