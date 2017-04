NAB2017: Großes Update auf DaVinci Resolve 14

Blackmagic stellt mit Resolve 14 ein sehr großes Update seiner Software für Schnitt, Farbkorrektur und professionelle Audiopostproduktion vor.

Blackmagic Design hat heute mit DaVinci Resolve 14 das größte Release seit Bestehen des Produkts veröffentlicht, so das Unternehmen. Blackmagic Design möchte mit dieser neuen Version von DaVinci Resolve nach eigenem Bekunden festgefahrene Toolsets in der Nachbearbeitung durchbrechen.

Neue Features sorgen für eine bis zu zehnmal bessere Leistung. Fairlight Audiotools sind nun in DaVinci Resolve integriert, und umgekehrt läuft Resolve auf Fairlight-Mischpulten. Weiter bietet Resolve 14 nun eine komplett neue Audiopostproduktions-Suite. Neue Multiuser-Tools sollen die zeitgleiche Kollaboration mehrerer Anwender an einem Projekt verbessern.

Im Klartext bedeutet dies: Die Software bietet drei High-End-Anwendungen in einer:

professionelle Tools für den Schnitt

Farbkorrektur

Fairlight Audiotools

Mit nur einem einzigen Klick kann man zwischen den Arbeitsräumen Schnitt, Farbkorrektur und Audio hin und her schalten. Mit den neuen Kollaborationstools für mehrere Benutzer können alle Beteiligten zeitgleich an einem Projekt arbeiten, d. h. sie müssen Projekte nun nicht mehr importieren, exportieren, umkodieren oder konformen.

Workflows finden mit dem Programm nun nicht mehr linear statt, sondern parallel, und alle Beteiligten können zeitgleich arbeiten.

Die Public-Beta-Version von DaVinci Resolve 14 ist ab heute zum kostenlosen Download auf der Blackmagic Design Website für aktuelle DaVinci Resolve und DaVinci Resolve Studio Anwender erhältlich. DaVinci Resolve Studio ist für 299 USD bei Blackmagic Design Fachhändlern weltweit erhältlich.



DaVinci Resolve 14 im ausführlichen Überblick

Performance

DaVinci Resolve 14 ist laut Hersteller enorm leistungsfähig geworden. Zusätzlich zu einer beträchtlichen CPU- und GPU-Optimierung, können Anwender bessere GPU-Pipelines, niedrigere Latenz, weitaus schnellere Aktualisierungsraten der Bedienoberflächel und vieles mehr erwarten. Damit wird DaVinci Resolve 14 schneller und reaktionsfähiger denn je – selbst bei langen Timelines mit Tausenden Clips. Scrubbing und Wiedergabe erfolgen unmittelbar und ein neuer leistungsfähiger Beschleuniger für verarbeitungsintensive Formate wie H.264 ermöglicht den Schnitt von 4K-Bildern auf einem Laptop.

Audio

Der legendäre Audioengine von Fairlight ist nun in die DaVinci Resolve 14 Anwendung selbst integriert. Die Fairlight Technologie ist berühmt für seine Tonqualität und seine Geschwindigkeit. Nutzer erhalten ein gewaltiges Set professioneller Audiotools, mit dem sie Ton aufzeichnen, schneiden und klanglich verfeinern können. Diese Werkzeuge ermöglichen professionelles Bus-Mixen, Abmischen und Routing ebenso wie das Mastern mehrerer Formate nach 3D-Audio, einschließlich von Soundsystemen wie 5.1, 7.1, Dolby und sogar 22.2. Der hochmoderne Audioengine mit extrem niedriger Latenz arbeitet mit 96-Bit-Audio bei 192 kHz und kann bis zu 1.000 Spuren mit EQ-Parametern in Echtzeit ausgeben. Auch die Dynamikverarbeitung und Plug-ins auf jeder Spur werden bei Einsatz des Fairlight Audio Accelerators für eine beschleunigte Audioperformance unterstützt. Ein weiteres Plus: Die neuen Audiotools von Fairlight können bis zu 96 Kanäle aufzeichnen und dabei beim Mischen komplett in Echtzeit simultan bis zu 150 Audiokanäle wiedergeben. Es gibt einfach keine andere Software mit einer dedizierten Audioleistung auf diesem Niveau.

Die in DaVinci Resolve 14 neu integrierten Fairlight Audiotools verfügen über eine mehrspurige Timeline für das Schneiden von Audiosubframes, bis hin zu Samples. Der Mischer ist bewusst so angelegt, dass Anwender anspruchsvolle Sequenzen erstellen können. Er ist mit mehreren Main-, Sub- und Auxbussen für das zeitgleiche Mastern und die Ausgabe in vielzähligen Formaten ausgestattet. Jeder Kanal ermöglicht die 6-Band-Entzerrung über parametrische Equalizer in Echtzeit mit Expander/Gate, Kompressor und Limiterdynamik. Anwender können Clips mit Warpingeffekten bearbeiten, um Audio zu dehnen oder zu komprimieren, ohne die Tonhöhe zu verlagern. Darüber hinaus lassen sich alle einzelnen Parameter mittels diverser Modi automatisieren, selbst VST-PlugIns.

Mit Fairlight lässt sich Audio in DaVinci Resolve 14 nicht nur schneiden und mischen, sondern liefert auch Tools für die mehrkanalige Aufzeichnung, die jenen anderer Schnittsysteme weitaus überlegen sind. Nutzer können Off-Stimmen oder gar ein ganzes Sinfonieorchester aufzeichnen, während sie Video sowie Dialoge und Audioeffekte auf mehreren Kanälen per Monitoring im Blick behalten. Das Monitoring unterstützt Busse mit bis zu 24 Kanälen sowie benutzerdefinierbares Fold-up und Fold-Down, um zwischen Klangformaten zu wechseln. Monitoring kann auf bis zu 16 unterschiedlichen Lautsprechersätzen erfolgen, einschließlich von großanlegten Installationen in Kinos.

DaVinci Resolve 14 arbeitet mit der Fairlight Audio Accelerator Card, einer Beschleunigerkarte, die Anwender mit bis zu 1.000 Spuren ohne Latenz und einer Echtzeit-Effekteverarbeitung für EQs, Dynamiken und bis zu sechs VST-Plug-ins pro Kanal versorgt. Selbst ohne Beschleuniger können die meisten modernen Computer immer noch über 60 Spuren in Echtzeit verarbeiten. Außerdem lässt sich mit DaVinci Resolve 14 die gesamte Hardware-Palette an Fairlight Mischpulten betreiben, was die Arbeit an komplexen mehrspurigen Projekten wesentlich schneller macht als mit anderen Systemen möglich.

Die fortschrittliche Architektur für Busse und das Mischen unterstützt zudem die Auslieferung in mehreren Sprachen und Formaten. Da dies simultan vom selben Projekt aus erfolgen kann, reduziert sich der Zeitaufwand bei der Ausgabe finaler Master drastisch.

Kollaboratives Arbeiten

Durch diese geballte Power für Schnitt, Farbkorrektur und Audiopostproduktion wird mehreren Beteiligten die zeitgleiche Arbeit am selben Projekt ermöglicht. Durch die neuen Kollaborationstools lassen sich die Abläufe in der Postproduktion von Grund auf umgestalten, weil sie Schnitt, Farbkorrektur und Tonnachbearbeitung zur gleichen Zeit ermöglichen. Assistierende Cutter können Footage vorbereiten, noch während Editoren schneiden, Coloristen Einstellungen graden und Tonmeister Audio mischen und fertigstellen. So arbeiten alle parallel an einem Projekt.

Dank neuer Sperrfunktionen für Bins, Clips und Timelines können sich mehrere Nutzer bei der Arbeit an einem bestimmten Projektabschnitt sicher sein, dass sie nicht versehentlich die Inhalte anderer Abschnitte überschreiben. Mit dabei ist auch ein integrierter sicherer Chat-Client, über den Teammitglieder ohne eine externe Internetverbindung innerhalb von DaVinci Resolve miteinander sprechen können.

Eine weitere neue Funktion ermöglicht den Timeline-Vergleich, um Unterschiede schnell und leicht zu erkennen und Änderungen auf zwei Timelines anzuwenden. Im Side-by-Side-Verfahren wird jede einzelne Änderung, die einer der Nutzer vorgenommen hat, sichtbar. Um kollaborativ arbeiten zu können, musse keine teuren oder proprietären Speicher oder Server angeschafft werden. Resolve 14 arbeitet mit den bestehenden Systemen.

Die neue Multiuser-Funktion von DaVinci Resolve 14 macht den Import und Export sowie das Umkodieren und Conforming von Projekten hinfällig. Anwender müssen nun nicht mehr auf einen vorläufig abgeschlossenen Bildschnitt warten, um mit dem Graden oder ihrer Audioarbeit zu beginnen. In DaVinci Resolve 14 reicht ein einziger Klick, um zwischen Schnitt, Farbe und Audio hin und her zu wechseln. Da Bild-Eeditoren, Coloristen und Tonmeister ihre Arbeit parallel erledigen können, geht die Umsetzung von Schnitt, Grading, Tonmischen und Auslieferung mit DaVinci Resolve 14 am schnellsten.

Zusätzlich zu den beeindruckenden Leistungsverbesserungen dürfen Cutter auch mit neuen Trimmbefehlen für Slip und Slide rechnen, mit denen das dynamische Trimmen live und spontan während der Wiedergabe erleichtert wird. Auch Presets von Bedienoberflächenlayouts sind nun speicherbar. Sie können vielzählige Bins zugleich sichten und mehrere Binansichten öffnen. Marker sind nun als Overlays einblendbar und es gibt Tools, mit denen Video bzw. Audio getrennt geschnitten werden kann. Sie können Farben verfolgen und Audiosubframes schneiden.

Für Coloristen gibt es mehr als 20 Resolve FX Filter, mit denen etwa bequem Staub entfernt, tote Pixel fixiert und Bilder mit Warpingeffekten bearbeitet werden können. Imposant ist auch das neue Tool für die Gesichtsbearbeitung, das Gesichtszüge automatisch erkennt und verfolgt. So können Coloristen wie im Flug Haut glätten, Hauttöne anpassen, Augen aufhellen und sogar die Lippenfarbe verändern, ganz ohne je einen Bildabschnitt manuell auswählen oder rotoskopieren zu müssen. Das Tool für die Gesichtsbearbeitung ist eine zentrale Funktion, die Coloristen täglich einsetzen werden. Zudem gibt es neben den neuen Tools für die Stabilisierung und Match Move noch weitere Werkzeuge für die Bildverarbeitung, mit denen Coloristen noch kreativer als zuvor arbeiten können.

Anwender haben zudem die Option, ihren Workflow mit einem DaVince Resolve Micro Panel, DaVinci Resolve Mini Panel oder DaVinci Resolve Advanced Control Panel noch schneller zu machen. Die physischen Bedienelemente sind logisch und orientieren sich an der natürlichen Handposition. Gefertigt sind sie aus den hochwertigsten Materialien. Benutzer profitieren von geschmeidig laufenden hochauflösenden Trackballs sowie präzisionsgefertigten Bedienelementen und Drehreglern, die dank perfekt eingestellter Widerstände das akkurate Anpassen jeder Einstellung ermöglichen. DaVinci Resolve Bedienpulte sorgen für einen flüssigeren Arbeitsablauf und gewähren Cuttern direkten simultanen Zugriff auf vielzählige Parameter. So erschaffen Sie Looks, die mit einer normalen Maus nicht machbar wären.

Verfügbarkeit und Preis

Blackmagic Design hat für DaVinci Resolve Studio eine Preissenkung von 995 USD auf nur 299 USD angekündigt. Damit ist es kostengünstiger als die meisten Cloud-basierten Jahresabos und für weitaus mehr Anwender erschwinglich.

Die kostenlose Version von DaVinci Resolve ist ebenfalls mit denselben mächtigen neuen Tools für den Schnitt und die Audiopostproduktion erhältlich. Die DaVinci Resolve 14 Studio Version für 299 USD verfügt über die neuen kollaborativen Multiuser-Tools, über 20 neue Resolve FX Filter inklusive Tools für die progressive Gesichtsbearbeitung, Support für Projekte in 4K und 120 fps, stereoskopisches 3D, optische Weichzeichnungseffekte sowie Nebeleffekte, Filmkörnung, Rauschreduzierung und vieles mehr. DaVinci Resolve 14 kann man ohne Internetverbindung oder Cloudvertrag nutzen.

DaVinci Resolve 14 läuft auf allen großen Plattformen, darunter Mac, Windows und Linux und ist so problemlos in bestehende Systeme oder Workflows integrierbar. Anwender, die mit Red Hat oder CentOS Linux arbeiten, können sogar ihre eigene Workstation bauen

Die Public-Beta-Version von DaVinci Resolve 14 ist ab heute zum kostenlosen Download auf der Blackmagic Design Website für aktuelle DaVinci Resolve und DaVinci Resolve Studio Anwender erhältlich. DaVinci Resolve Studio ist für 299 USD bei Blackmagic Design Fachhändlern weltweit erhältlich.