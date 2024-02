DaVinci Resolve Update

Blackmagic Design stellt das Update Resolve 18.6.5 zur Verfügung, das Unterstützung für Blackmagic Raw 3.6.1 und Sony Burano-Dateien bietet.

Mit diesem Update gibt es nun die Möglichkeit, zusammengesetzte Clips sowie Clip-Marker in Open TimelineIO zu importieren und zu exportieren. Das bedeutet, dass diese Dateien genau in und aus DaVinci Resolve Timelines übersetzt werden, so dass es möglich wird, Schnittentscheidungen mit einer größeren Anzahl von Programmen lesen und teilen können.

Für DaVinci Resolve Studio fügt dieses Update KI-Stabilisierung für Material hinzu, das mit Blackmagic Cinema Camera 6K und Micro Studio Camera 4K G2 aufgenommen wurde. Diese Kameras verfügen über einen integrierten Bewegungssensor, der Schwenk-, Neige- und Drehdaten aufzeichnet, die zur Stabilisierung von Aufnahmen in DaVinci Resolve Studio verwendet werden können, um unbeabsichtigtes Wackeln zu beseitigen und gleichzeitig die Qualität der Auflösung beizubehalten.

Beim Hinzufügen von EXR-Mattes zu Clips auf der Farbseite werden die neu erstellten Nodes jetzt standardmäßig mit den Ebenennamen in den Metadaten der Originaldatei versehen und nicht mehr als Matte 1 oder Matte 2 bezeichnet. Dies beschleunigt den Arbeitsablauf bei der Arbeit mit Matte-Dateien, da man nicht mehr von Grund auf neu benennen muss. Mit der neuen Version wird auch die Möglichkeit wiederhergestellt, mehrere Thumbnails in einer Timeline auszuwählen und dann das Rechtsklickmenü oder die Tastenkombination zu verwenden, um neue Farbversionen auf alle ausgewählten Clips anzuwenden.

DaVinci Resolve 18.6.5 ist ab sofort als kostenloser Download erhältlich.