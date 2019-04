NAB2019-Video: Sharp 8K Camera

Sharp zeigt den weiterentwickelten Prototypen einer kompakten 8K-Kamera.

Während der CES Anfang des Jahres hatte Sharp den Prototypen einer kompakten 8K-Kamera vorgestellt, die zumindest von der Bauform her stark an die Pocket Cinema Camera von Blackmagic Design erinnerte. Bei der NAB2019 gab es nun die nächste Evolutionsstufe der Kamera sehen.

Die Kamera ist mit einem MFT-Sensor bestückt und bietet den entsprechenden MFT-Mount. Sie kann aktuell in 8K mit 30 fps, in 4K und HD mit bis zu 60 fps aufzeichnen. Dabei nutzt sie den H265-Codec in 4:2:0 und 8 Bit, wobei 10 Bit und 4:2:2 angestrebt werden.

Die 8K-Signale werden mit 200 Mbps mit MP4-Wrapper aufgezeichnet, sodass auf eine 64GB-SD-Karte rund 30 Minuten passen, erklärt Cliff Quiroga von Sharp Electronics.

Anschlüsse für HDMI, USB-C, Mini-XLR, Mic und Kopfhörer sind vorgesehen.

Die Sharp 8K Kamera wird über das 5,5-Zoll-Touchpanel bedient, wobei das endgülitge Menü für die Bedienung noch ausstehe, so Cliff Quiroga. Den Stromverbrauch für die Kamera gibt Sharp mit 7 Watt an.

Die 8K-Kamera soll in der zweiten Jahreshälfte zu einem Preis unter 4.000 Dollar in den Handel gehen.