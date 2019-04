NAB2019-Video: Canon Sumire Vollformat-Objektive

Arne Stadler stellt im Video die neuen Canon Sumire-Festbrennweiten vor, erläutert deren spezielle Eigenschaften und beschreibt ihren Look, der an den der Canon K35-Objektive anknüpfen soll.

Canon kündigte zur NAB die Sumire Festbrennweiten-Objektive an – eine Serie von sieben lichtstarken Cinema-Wechselobjektiven mit PL-Bajonett, das auf EF-Bajonett umgebaut werden kann.

Die neuen Festbrennweiten wollen in Bezug auf ihren Look anknüpfen an die K35-Objektive, die Canon in den 7oer Jahren gebaut hatte und die sich durch einen wärmeren Look auszeichneten. Die Sumire-Reihe soll diesen Vintage-Look mit einem sehr schönen Bokeh bieten, aber gleichzeitig die Attribute einer modernen Optik aufweisen.

Die Vollformat-Objektive sind sehr lichtstark (1.3 / 1.5) und lassen sich präzise manuell steuern. Alle sieben Festbrennweiten können am Fokus- und Blendenring mit branchenüblichem Objektivzubehör mit 0,8-Zahnung versehen werden. Darüber hinaus haben die Objektive den gleichen Frontdurchmesser, so dass beim Austausch des Objektivs keine Anpassung des montierten Zubehörs erforderlich ist. Der Fokusring aller Objektive zeichnet sich durch einen sorgfältig entwickelten Widerstand aus, der eine präzise Feinfokussierung ermöglicht, die über einen Drehwinkel von 300 Grad vorgenommen werden kann.

Canon will die ersten drei Objektive der Reihe ab Juni ausliefern, der Rest soll bis Jahresende verfügbar sein. Der geplante Nettopreis für ein Objektiv soll zwischen 6.500 und 6.800 Euro liegen.