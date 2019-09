IBC2019: Sony PXW-Z750 im Video

Sebastian Leske präsentiert im Video den PXW-Z750. Der 4K-Schultercamcorder mit 2/3“-CMOS- Sensor mit 3 Chips bietet Global Shutter, hohe Empfindlichkeit, gleichzeitige 4K/HD- Aufnahme, 120p HFR in HD, 12G-SDI und drahtlose Workflow-Funktionen.

Der PXW-Z750 ist der erste Schultercamcorder von Sony mit Global Shutter, und der Hersteller hebt die hohe Bildqualität des Camcorders besonders hervor. Dank des 2/3“-Sensors mit drei Chips und der B4-Objektivfassung kann der PXW-Z750 mit einer Vielzahl von B4-ENG-Objektiven genutzt werden.

Der Camcorder kann HDR-Inhalte mit S-Log3 oder Hybrid Log Gamma (HLG) von Sony aufzeichnen. Die breite Farbskala der Kamera unterstützt die Farbräume S-Gamut3 und S-Gamut3 Cine von Sony sowie ITU-R BT.2020.

Neben den etablierten 4K- und Standardcodecs XAVC-I QFHD Class 300 und MPEG HD422 unterstützt der PXW-Z750 auch den Codec XAVC-L422 QFHD 200 der neuesten Generation. Durch die Komprimierung von Bildern in 4K-Ultra HD-Auflösung mit einer LongGOP-Frame-Struktur wird im Vergleich zu früheren Intra-Frame-Codecs eine erheblich niedrigere Bitrate bei gleichzeitig hoher 4K-Bildqualität erzielt. Durch niedrigere Datenraten werden die Aufzeichnungszeiten verlängert und gleichzeitig der Speicherbedarf reduziert. 10-Bit-Quantisierung und die 4:2:2-Farbabtastung gewährleisten eine hohe Bildqualität.

Der PXW-Z750 eignet sich auch für Zeitlupen: Aufnahmen mit 60 Bildern/s in QFHD und 120 Bildern/s in Full HD ermöglichen eine besonders flüssige, detailgetreue Wiedergabe in Zeitlupe.

Die integrierte drahtlose Konnektivität ermöglicht erweiterte Workflow-Produktionsfunktionen wie Live-Streaming, Aufnahme von hochauflösenden und Proxy-Dateien, FTP-Übertragung und sogar Fernsteuerung von einem Smartphone oder Tablet über WLAN. Mit XDCAM air, dem professionellen Cloud-Dienst von Sony mit Dual-Link-Mobilbetrieb, soll der drahtlose Workflow noch effizienter werden.

Der PXW-Z750 ist mit den digitalen drahtlosen Mikrofonsystemen der DWX-Serie von Sony kompatibel und bietet die Vorteile eines vollständig digitalen Audio-Workflows, einschließlich robuster End-to-End- Verschlüsselung.