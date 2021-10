Video: Sony C3 Portal

Khan Odza präsentiert C3 Portal – eine Lösung, mit der Sony-Kameras über eine mobile Verbindung mit der Cloud verbunden werden können.

Bei der Sony Visions Roadshow in München konnten Interessierte das neue Sony-System C3 Portal in Augenschein nehmen. C3 steht für »Camera-Connect-Cloud« und ist ein System, das es Kameraleuten und Produktions-Teams vor Ort ermöglicht, ihre Dateien per Smartphone in die Cloud senden. So gelangen sie auf direktem Weg an den Schnittplatz oder in die Live-Produktion.

Herzstück des C3 Portals ist die C3 Portal App, die sowohl für mobile Android- als auch für iOS-Geräte bereitsteht. Eine Besonderheit des Systems daran besteht darin, dass die Dateien beim Hochladen in die Cloud um Metadaten ergänzt werden. Diese lassen sich nahtlos in das Postproduktionssystem integrieren. Das ist beispielsweise dann hilfreich, wenn die Kameraleute schon während des Drehs die guten Szenen markieren.







Das C3 Portal bietet Produzenten einer Vielzahl von hilfreichen Funktionen und Vorteilen für verschiedenste Inhaltstypen, insbesondere für die Nachrichtenproduktion:

Schnelle und einfache Verbindung der Kamera mit der Cloud über die C3 Portal App: Nach der Anmeldung in der App muss nur noch der QR-Code auf den Kameras gescannt werden.

Schnelle und stabile Übertragungen über das Mobilfunknetz : Benutzer können die Kameras über die USB-Schnittstelle mit ihrem Smartphone verbinden und Dateien via 5G, 4G (LTE) oder per WLAN-Verbindung sicher in die Cloud übertragen. Um die Übertragungsgeschwindigkeit zu erhöhen, lassen sich auch mehrere Mobilfunknetze miteinander kombinieren.

Gestaffelte Datenübertragung: Mit dieser Funktion können Benutzer bereits während der Aufnahme Dateien an die Zentrale senden. Das verkürzt die Bearbeitungszeit in der Produktion.

Effizientere Produktion dank End-to-end-Metadaten-Workflow: Wenn Kameraleute, Reporter oder Regisseure die Metadaten zur Planung, wie etwa Mitarbeiternamen oder Videothemen, einrichten und diese vor einer Aufnahme über das C3 Portal an Smartphones und Kameras senden, werden diese Metadaten automatisch Dateien zugewiesen, die an die Cloud gesendet werden. Parallel dazu können Kameraleute Kommentare und sogenannte EssenceMarks hinzufügen, wenn sie sich eine Vorschau von Proxy-Dateien in XAVC ansehen, die an das Smartphone gesendet werden. Dieser Metadaten-Workflow beschleunigt die Bearbeitung von Videos nach der Aufnahme also enorm.

Sprache-zu-Text-Funktionen mithilfe von Spracherkennung: Diese Funktionen unterstützen die Postproduktion bei der Integration des cloudbasierten KI-Dienstes von Sony, dem Media Analytics Portal.

Testversion und Webinar

Interessierte können sich schon jetzt eine Testversion von C3 Portal herunterladen. C3 Portal-Lizenzen sind über den Sony Sales-Channel erhältlich und lassen sich individuell anpassen, etwa an die Nutzeranzahl, an Datendienste und gewünschten KI-Funktionen.

Weitere Informationen über das Produkt gibt es in einem Sony-Webinar. Finden Sie in diesem Webinar heraus, wie Sie Videos von jedem Ort aus senden und darauf zugreifen können, wo immer Sie sind.

Termin: 2. November, 11 Uhr CET

Anmeldung hier