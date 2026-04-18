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NAB26-Video: First Impressions
Die Redaktion von film-tv-video ist in Las Vegas gelandet, um auch dieses Jahr wieder direkt und umfassend von der NAB2026 zu berichten.
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Die NABShow 2026 findet vom 18. bis 22. April in Las Vegas statt, die Ausstellungsflächen sind vom 19. bis 22. April geöffnet.
Las Vegas
19. bis 22. April
Am 21. & 22. April veranstalten die Medientage München in der HFF München die neue Konferenz »AI & Media«. Im Fokus steht Künstliche Intelligenz in der TV-, Film- und Medienproduktion.
München
21. - 22. April
Die BroadcastAsia 2026 findet vom 20. bis 22. Mai im Singapore EXPO statt.
Singapur
20. bis 22. Mai
CABSAT wurde 1993 gegründet und hat sich zu einer etablierten Veranstaltung für die Medien- und Kommunikationsbranche in der MEASA-Region (Naher Osten, Afrika, Südasien) entwickelt
Dubai
2. bis 4. Juni
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