Fußball-WM bei MagentaTV

»Wer die WM erleben will, kommt an MagentaTV nicht vorbei.« Mit dieser Aussage läutet Rodrigo Diehl, Deutschland-Vorstand der Telekom, die heiße Phase der Fußball WM 2026 ein. Zweieinhalb Monate vor Beginn des Turniers stellt MagentaTV im TV-Studio in Ismaning das Team mit innovativem Redaktionskonzept vom Senderbetreiber Thinxpool vor.

»Fußball bringt Menschen zusammen. Und wir holen mit MagentaTV Fußball nach Deutschland. Wir wollen die Emotionen, die Geschichten und die Freude am Fußball für alle Fans in Deutschland erlebbar machen – jederzeit, überall. Dafür bieten wir ein einzigartiges Sendekonzept, ein starkes Team an Expertinnen und Experten und zeigen als einzige alle 104 Spiele des Turniers – 44 davon exklusiv«, sagt Rodrigo Diehl.

Ein On-Air-Team begleitet die Live-Übertragungen während der WM vom 11. Juni bis zum 19. Juli in den USA, Mexiko und Kanada. Johannes B. Kerner und Laura Wontorra führen als Moderatoren durch das Programm. Flankiert von Fußballgrößen wie den Weltmeistern von 2014, Thomas Müller und Mats Hummels, sowie Trainer-Ikone Jürgen Klopp. Tabea Kemme, Olympiasiegerin von 2016, wird das Team von MagentaTV erneut verstärken.

Wolff Fuss, einer der bekanntesten Kommentatoren Deutschlands, liefert das passende Stadion-Feeling ins Wohnzimmer. Reportagen und Analysen kommen direkt aus den Studios in New York und Ismaning sowie von Reporterinnen und Reportern aus den 16 WM-Stadien.

Besonderes Fußball-Paket

»Diese WM ist das vierte große Fußball-Turnier, das wir bei MagentaTV zeigen … Unser Anspruch: The coverage that never sleeps. Bei uns kommen Fußballfans 24/7 voll auf ihre Kosten. Auf allen Geräten. Zu allen Zeiten. Linear, auf Abruf und in sozialen Medien. Ein solches Fußball-Paket gab es noch nie«, sagt MagentaTV-Chef Arnim Butzen.

Thomas Müller als neuer Markenbotschafter

Beim Medien-Event in Ismaning präsentiert die Telekom erstmals Thomas Müller als neuen Markenbotschafter.

In Kürze wird der aktuelle Werbespot zur WM mit ihm als Protagonisten zu sehen sein. Der Profi wird zudem Teil des hochkarätigen Teams der Expertinnen und Experten bei MagentaTV sein. »MagentaTV hat schon bei den letzten Turnieren richtig abgeliefert, nun darf ich selbst mitmischen. Ich habe schon viele große Spiele erlebt. Jetzt an der Seitenlinie zu stehen – das wird spannend. Bei MagentaTV wollen wir die WM auch mit einem Augenzwinkern analysieren. Wenn’s dabei mal emotional wird, umso besser. Fußball lebt ja genau davon. Ich freu´ mich auf den Schlagabtausch mit Kloppo«, blickt Thomas Müller, Weltmeister von 2014 und einer der erfolgreichsten deutschen Spieler aller Zeiten, auf seine neue Rolle.

Exklusivität, Innovation und Flexibilität auf allen Kanälen

Das exklusive Rechtepaket der Telekom umfasst alle 104 Spiele der Weltmeisterschaft 2026 – davon laufen 44 Partien ausschließlich auf MagentaTV. Für die Umsetzung des WM-Programms bei MagentaTV wird es drei WM-Kanäle geben, die von der Thinxpool TV GmbH als Senderbetreiber eigenständig geplant und redaktionell umgesetzt werden.

Mit MagentaTV erleben Zuschauerinnen und Zuschauer die Spiele aus den USA, Kanada und Mexiko live und in UHD-Bildqualität mit Dolby Atmos. Dank umfassender Multiscreen-Unterstützung wird es möglich sein, die Partien jederzeit und überall zu sehen – egal, ob zu Hause, unterwegs oder im Ausland. Sportfans sind über beliebige Endgeräte hautnah dabei: Vom klassischen Fernseher über Smart TVs, Tablets, Smartphones und Streaming-Sticks bis hin zum Laptop. Dabei legt MagentaTV Wert auf ein inklusives Sport-Erlebnis: Mit Audiodeskription und KI-gestützten Untertiteln wird das Turnier für alle Fans in Deutschland erlebbar.

Wer ein MagentaTV-Abo hat, muss nichts weiter tun oder extra buchen, um die WM zu sehen. Alle 104 Spiele und die begleitenden WM-Sendungen sind ohne Zusatzkosten inkludiert. Auch Sport-Interessierte, die keinen Internet-Anschluss bei der Telekom haben, können MagentaTV buchen. Für alle, die MagentaTV noch vor der WM buchen möchten, bietet die Telekom jetzt ein Angebot. Noch bis zum 30. April 2026 gibt es für Neukundinnen und Neukunden MagentaTV Smart zum Aktionspreis: Sechs Monate für 0 Euro und anschließend zum Vorteilspreis von monatlich 7 Euro statt 11 Euro.

Bei MagentaTV zeigen gleich drei dedizierte Sender WM-Fußball in all seinen Facetten.:

• Fußball TV 1 als Hauptprogramm

• Fußball TV 2 mit Taktik-Feed und neuartig aufbereiteten Daten

• Fußball TV 3 als »Überraschungs-Kanal«.

Eine Besonderheit: MagentaTV zeigt den jeweils letzten Spieltag der 12 Gruppen in entsprechend 12 Konferenzen. Fans sehen also zeitgleich die finalen Vorrunden-Partien und verpassen somit keine Sekunde.

Unter den 44 Exklusivspielen bei MagentaTV sind bereits in der Vorrunde Top-Duelle wie etwa Niederlande vs. Japan (14. Juni), Frankreich vs. Senegal (16. Juni) und Schottland vs. Brasilien (25. Juni) dabei. Die Exklusivliste umfasst zudem zwölf Partien in den K.-o.-Runden: Sechs Sechzehntelfinals, drei Achtelfinals, zwei Viertelfinals sowie das Spiel um Platz 3.

Es gibt bei diesem Turnier 16 verschiedene Anstoßzeiten. Zwischen 18 Uhr und 6 Uhr morgens mitteleuropäischer Zeit wird angepfiffen.

Breakfast Club

Der »Breakfast Club« (in der Regel ab 7 Uhr morgens) schaut mit bunten Formaten auf die Spiele der Nacht.

Der Breakfast Club ist auch für Nicht-MagentaTV-Kunden frei empfangbar. Arnim Butzen erläutert: »Wir bringen mit dem Breakfast Club schon zum Frühstück, auf dem Weg zur Arbeit oder in der ersten Pause die ganze Welt des Fußballs exklusiv nach Deutschland.«

Zusätzlich wird die Telekom drei Live-Events ebenfalls als kostenloses Angebot für alle vor der Bezahl-Schranke bei MagentaTV bereitstellen. Bereits das erste MagentaTV-Exklusivspiel am 12. Juni zwischen Südkorea und einem Uefa-Teilnehmer wird für alle Fans kostenfrei ausgestrahlt. Dazu auch das Spiel Tunesien gegen Japan am 21. Juni sowie eine der Konferenzen am dritten Gruppenspieltag.

On-Air-Team für 1.000 Programmstunden

MagentaTV präsentiert ein großes Team: Mit Johannes B. Kerner als einem zentralen Anchor unterwegs bei den Top-Spielen. Mit Laura Wontorra und Mats Hummels im New Yorker Studio am One World Center. Sie moderieren die Geschehnisse in den USA, während das Sendezentrum Ismaning/München Kommentare, Taktik-Analysen, Konferenzen und Service liefert.

Hochgeschätzt sind der Analyse-Hub mit Jan Henkel sowie Expertin Tabea Kemme und Schiedsrichter Patrick Ittrich als Regel-Experte. Zum Analyse- und Taktik-Team gehören auch Bundesliga-Trainer Manuel Baum, Sebastian Kneißl und Tobias Schweinsteiger.

Thomas Wagner wird als Moderator für das DFB-Basecamp aktuell von der Deutschen Nationalmannschaft berichten.

Laura Hofmann (neu im Team) und Sascha Bandermann führen abwechselnd durch den Breakfast Club. Anna Kraft wird aus dem deutschen Studio mit News und Infos auf die Spiele einstimmen.

Neben Wolff Fuss werden Christian Straßburger (vor Ort in Nordamerika), Marco Hagemann, Jonas Friedrich, Jan Platte, Markus Höhner, Christina Rann, Benni Zander, Alex Klich, Julian Engelhard, Robby Hunke und Cornelius Küpper die Spiele kommentieren.

Kamila Benschop und Anna Sara Lange sind als Reporterinnen in den WM-Staaten USA, Mexiko und Kanada unterwegs.

Zu dem Team, das über 1.000 Programm-Stunden präsentieren wird, zählen obendrein: Tabea Kemme, Thomas Müller, Jürgen Klopp und Mats Hummels.

Social Media-Paket

MagentaTV bietet auch auf den digitalen und Social Media Kanälen ein umfassendes Angebot. Content Creator Eleni Frommann und Paul Fischer begleiten die TV-Experten und Expertinnen. ⁠Max Giesen bereitet im DFB-Camp die Social-Storys auf. ⁠Conan Furlong analysiert die WM-Partien für Social Media. Darüber hinaus werden von allen WM-Partien die Top-Szenen und Highlights auf den Kanälen von MagentaTV und MagentaSport zu sehen sein. Die Agentur Mataracan setzt die Social Media-Begleitung zur WM um.

Countdown und WM-Inszenierung ab 19. Mai

MagentaTV startet am 19. Mai den ersten WM-Sender mit Countdown-Formaten: Unter anderem werden Wolff Fuss und Thomas Müller das historische WM-Halbfinale von 2014 (Deutschlands 7:1-Sieg gegen Gastgeber Brasilien) neu kommentieren.

Bereits ab 14. Mai startet auf Abruf und exklusiv bei MagentaTV die Doku »Wontorras World Cup – Vater. Tochter. WM.« In dieser vierteiligen Serie gehen Laura und Jörg Wontorra gemeinsam auf Entdeckungsreise durch die drei Gastgeberländer der Weltmeisterschaft 2026. Die Serie zeigt aktuelle Eindrücke vom Fußballgeschehen, persönliche Erinnerungen und exklusive Begegnungen mit Sportlern wie Jürgen Klinsmann, Leon Draisaitl und Thomas Müller.

Neben den Rechten für die WM 2026 hatte sich die Telekom vorab für MagentaTV die Übertragungsrechte für alle 64 Spiele der Frauen-WM 2027, alle 51 Spiele der Euro 2028 und ausgewählte Partien der U20-WM 2027 gesichert.