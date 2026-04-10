Anzeige

Productions

Live-Produktion: Technik zwischen Hochglanz und Handyscreen

Sony und TVN gehen bereits seit vielen Jahren gemeinsame Wege. CTO Christoph Moll und Sony-Key-Account Christian Hesse über eine Partnerschaft, die schon lange hält – und die Technik, die dahintersteckt.

©Nonkonform

Der Ü8 ist oft für die Fußballproduktion im Einsatz.

Während die Branche über Cloud und KI diskutiert, setzen viele Produktionsdienstleister bei der Produktionstechnik weiterhin auf dedizierte Hardware. Das ist auch beim Ü8 so, dem großen Ü-Wagen von TVN, der primär im Sport-, Fußball- und Unterhaltungsbereich eingesetzt wird.

Sony-Mischer und -HDC-Kameras für Flexibilität

Die TVN-Flotte besteht inzwischen aus sieben Übertragungswagen plus Rüstfahrzeugen sowie weiteren Remote Regien und mobilen (Regie)Einheiten in Flightcases.

©Nonkonform

TVN arbeitet bereits seit Jahren mit HDC-Systemkameras von Sony.

Sämtliche Fahrzeuge folgen einer einheitlichen Architektur, damit sie vernetzt werden können, um auch die umfangreichsten Anforderungen zu erfüllen.

Der Ü8 ist das größte Fahrzeug der Flotte, er weist eine Fläche von rund 100 Quadratmeter auf und bietet Platz für 40 Arbeitsplätze.

Kameraseitig ist das Fahrzeug für bis zu 32 UHD-Live-Kameras vorgesehen. »Wir arbeiten bereits seit der Fußball-WM 2006 mit Sony-HDC-Kameras, und mittlerweile sind wir bei der HDC-5500 angelangt«, erläutert Christoph Moll, CTO bei TVN. Diese 2/3-Zoll-Kamera verfügt über einen Global Shutter, was in der Sportproduktion viele Vorteile hat. Zudem kann die Kamera 4K-Signale direkt und ohne einen externen Basisband-Prozessor ausgeben, was Platz im Ü-Wagen spart.


Christian Hesse, Christoph Moll und Tobias Knorr über Technik und Partnerschaft in der Live-Produktion.

Im TVN Ü8 spielt der Bildmischer Sony MLS-X1 eine zentrale Rolle. Als skalierbares System deckt er das gesamte Spektrum ab – von kleinen Remote-Produktionen bis hin zu großen Livesport-Events mit bis zu 32 parallelen Kamerasystemen.

©Nonkonform

Christoph Moll, CTO von TVN.

Interessant: Sony hat den MLS-X1 ursprünglich als reines IP-System konzipiert. In enger Zusammenarbeit mit europäischen Produktionsdienstleistern entschied der Hersteller aber, den Mischer auch auf SDI-Basis anzubieten – weil die Praxis es verlangte.

Für Christian Hesse, Key Account Manager bei Sony, illustriert das ein Grundprinzip: »Ein Bildmischer, der von unseren Ingenieuren in Japan entwickelt wird, fängt auf dem Ü-Wagen überhaupt erst an zu spielen. Dieser enge Austausch mit den Produktionsdienstleistern ist für uns als Hersteller essenziell.«

©Nonkonform

Christian Hesse, Key Account Manager Sony.

Christoph Moll schätzt den MLS-X1 besonders wegen seiner Flexibilität. Im Ü8 sind vier MLS-X1 verbaut, die sich beliebig konfigurieren und einsetzen lassen. »Abhängig von der Produktion können wir sie als vier separate Mischer verwenden, aber auch beispielsweise zu zwei großen Mischern kombinieren. Das macht uns im Produktionsalltag sehr flexibel«, betont er.

Mit dieser Ausstattung lassen sich auch parallele UHD- und HD-Workflows realisieren. »Der Regisseur schneidet seinen Feed – und gleichzeitig werden ein natives UHD- und ein HD-Signal parallel produziert. Um das realisieren zu können, muss man natürlich die Kapazitäten haben. Und die bietet MLS-X1 mit seiner modularen Bauweise«, erklärt Christoph Moll.

©Nonkonform

CNA-Hardware im Rack.

Camera Network Adapter für einfachere Steuerung

Zum Kamera-Setup gehört auf jedem TVN-Ü-Wagen auch der Sony CNA-10A2, kurz CNA – der Camera Network Adapter.

©Nonkonform

Software-Oberfläche der CNA-Steuerung.

Um das Kameranetzwerk so flexibel wie möglich zu gestalten, arbeitet TVN auf jedem Fahrzeug mit dem CNA. Der Adapter stellt eine virtuelle Netzwerksteuerungseinheit bereit und zeigt Einstellungen aller Kameras auf einem Computermonitor – beispielsweise Glasfaserpegel oder Bildparameter. »Man sieht so auf einen Blick alle wichtigen Parameter«, erklärt Christoph Moll, »und muss nicht wie früher zu jeder Kamera hingehen, um zu prüfen, ob alle Einstellungen in Ordnung sind.«

©Nonkonform

Bildingenieur Tobias Knorr.

Bildingenieur Tobias Knorr schätzt vor allem die Flexibilität, die der CNA im Arbeitsalltag bringt: »Ich kann aus der Ferne alle Einstellungen überwachen, meinen Leuten sagen, was sie anpassen sollen oder das auch gleich selber umsetzen. Das ist für mich natürlich sehr viel effizienter und einfacher als zuvor«, so Knorr.

Seite 1: Mischer und Kameras, Video
Seite 2: CNA-Adapter, Zukunftstechnologien, Video Audiotechnik

FSV MainzReportSonyTop-StoryTVN

Autor: C. Gebhard

Bildrechte: Nonkonform

0 FacebookTwitterLinkedinRedditWhatsapp

Ähnliche Beiträge:

Site-Report: Produktion Eurovision Song Contest 2025 ©NonkonformSony zeigt neue Lösungen für die Live-Produktion generiert mit AI Dall.EOptimierte Live-TV-Produktion mit 5G Media Broadcast: 5G für Live-Produktion

Anzeige

Most Popular

©Blackmagic

Praxistest: Blackmagic-Design-Kamera Pyxis 12K

©Broadcast Solutions

Zukunft der Sportproduktion

©KI-generiert mit Adobe Firefly

Broadcast Defense: Cyber-Attacken – die unsichtbare Gefahr

©KI-generiert mit Adobe Firefly

Broadcast Defense: DDoS-Angriffe auf kleine und mittlere Unternehmen

Explorado Group und MMC Studios bündeln Kräfte

©Deutsche Telekom AG

Fußball-WM bei MagentaTV

Top 25 of the year

Anzeige

Newsletter

Keine Story mehr verpassen und
einfach den Newsletter abonnieren!

Anzeige

Anzeige

Sponsoren

Tests

Praxistest: Blackmagic-Design-Kamera Pyxis 12K

Praxistest: DJI RS 5-Gimbal
Praxistest: Drohne DJI Neo 2
Load More Posts

Moments Lab bringt KI-gestützte Videosuche in lokale Archive

Keep in Touch

Facebook Twitter Instagram Linkedin Youtube Rss

TERMINE

NABShow 2026

Die NABShow 2026 findet vom 18. bis 22. April in Las Vegas statt, die Ausstellungsflächen sind vom 19. bis 22. April geöffnet.
Las Vegas
19. bis 22. April

MPTS

MPTS 2026 – Wir feiern 10 Jahre Content Creation
London
13. bis 14. Mai

Anga Com 2026

Kongressmesse für Breitband, Medien & Konnektivität.
Köln
19. bis 21. Mai

Broadcast Asia 2026

Die BroadcastAsia 2026 findet vom 20. bis 22. Mai im Singapore EXPO statt.
Singapur
20. bis 22. Mai

CABSAT

CABSAT wurde 1993 gegründet und hat sich zu einer etablierten Veranstaltung für die Medien- und Kommunikationsbranche in der MEASA-Region (Naher Osten, Afrika, Südasien) entwickelt
Dubai
2. bis 4. Juni

IBC

Führende Veranstaltung für Content und Technologie in der Medienbranche.
Amsterdam
11. bis 14. September

Jobs

Programmierer* Mesh-Technologie in Vollzeit (m/w/d)

Technischer Assistent* in Vollzeit (m/w/d)

Elektroingenieur* in Vollzeit (m/w/d)

Anzeige

© 2026 film-tv-video.de. All rights reserved