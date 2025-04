NABShow verzeichnet rund 55.000 Besucher

Das entspricht im Vergleich zum Vorjahr einem Rückgang um rund zehn Prozent.

Die NABShow 2025 ging am Mittwoch zu Ende. Laut Veranstalter zog sie 55.000 registrierte Teilnehmer aus 160 Ländern an. Jeder vierte Teilnehmer (26 %) sei aus dem Ausland angereist, 53 % der Teilnehmer seien erstmalig da gewesen.

De facto hatte die Messe somit rund 6.000 weniger Besucher als im Vorjahr. 2024 hatte der Messeveranstalter 61.000 Besucher gemeldet.

Der Rückgang der Besucher entspricht dem subjektiven Empfinden vieler Personen, mit denen film-tv-video.de während der Messe gesprochen hatte. Einige Hersteller konnten sich aber auch über gleichbleibenden und teilweise sogar besseren Zuspruch am Stand freuen.

Messezahlen

Auf der NABShow waren fast 1.100 Aussteller aus aller Welt vertreten, darunter 125 Erstaussteller. Die Ausstellungsfläche umfasste mehr als acht Fußballfelder voller Innovationen und festigte damit die NABShow als Drehscheibe für Medien- und Unterhaltungsprofis weltweit.

Stimmen zu Messe

»Das ist unser Super Bowl«, sagt David Ross, CEO von Ross Video. »Man muss zur NAB kommen – es ist die größte Messe in unserer Branche. Das ist unsere Chance, allen unseren Kunden die gesamte Bandbreite unseres Portfolios zu zeigen.«

Manche Besucher aus Europa sehen das anders und haben zumindest in diesem Jahr auf eine Reise zur NABShow verzichtet. Ob sich daraus ein Trend ableiten lässt, wird sich noch zeigen müssen.

Herausforderungen

Ein Thema, das für die meisten Hersteller relevant ist, sind die aktuell ausgesetzten Zölle (Stand 10.04.25 …), die die USA verhängen wollen. Wer Bauteile aus Fernost in seine Produkte einbaut bzw. diese in die USA verkaufen will, ist damit konfrontiert.

Mit Lagerbeständen, die einige Hersteller vorbeugend schon aufgebaut haben, will man sich etwas Zeit verschaffen – und hofft auf eine Verhandlungslösung.

Konferenzen

Die Show umfasste mehr als 550 Konferenz-Sessions und mehr als 1.000 Redner.

Mit neuen Stimmen und Themen will die NABShow eine Plattform für Innovation und zukunftsorientierte Diskussionen bieten.

Neu war der Sports Summit, der sich mit der Konvergenz von Sport, Medien und Technologie beschäftigte.

Die Sessions zu Themen wie AWS, KI und Sport-Streaming waren sehr gut besucht, was den wachsenden Wissensbedarf der Branche in Bezug auf neue Technologien zeigt.