Alexa Imax bei »Avengers: Infinity War«

Der neue Marvel-Film »Avengers: Infinity War« wurde mit der Alexa Imax gedreht — einer speziellen Kameravariante aus dem Alexa-65-System. Am vergangenen Wochenende kam der Film in die Kinos – und lockte allein in Deutschland 1,1 Millionen Zuschauer an. Weltweit spielte der Film am Startwochenende schon 630 Millionen US-Dollar ein.