Drei Teile der Terra X-Reihe im ZDF wurden mit DaVinci Resolve Studio geschnitten und farbkorrigiert.

Die drei 45-minütigen Dokumentarfilme wurden von der zur South&Browse gehörenden Münchener Produktionsschmiede South&Browse Fictual entwickelt und von Sebastian Riezler von Aufschnitt TV geschnitten.

»Terra X wird seit vielen Jahren zur Hauptsendezeit im deutschen Fernsehen ausgestrahlt und behandelt ein breites Themenspektrum, zu dem bedeutende historische Ereignisse, Weltraumforschung und geografische Wunder der Welt zählen«, erklärt Riezler. »Engagiert wurde ich für das Projekt, weil ich aus meiner Mitarbeit an früheren Terra X-Produktionen bereits kreative und technische Erfahrung mit diesem Sendeformat hatte.«

Riezler beschreibt, dass er DaVinci Resolve Studio vor allem deshalb zum Schneiden wählte, weil die Reihe sowohl in SDR als auch HDR ausgeliefert werden sollte. »Vorige Projekte konnten wir nicht ohne Roundtripping abwickeln, was den Postproduktionsprozess komplex und schwerfällig gestaltete. Darum zogen wir dieses Mal die effizientere Arbeitsweise mit DaVinci Resolve vor.

Die drei Dokumentation sind Teil der Staffel mit dem Titel »Ein Moment in der Geschichte« und beleuchten Schlüsselereignisse wie die Völkerschlacht bei Leipzig, die als größte Schlacht auf europäischem Boden des 19. Jahrhunderts gilt, sowie die Ermordung Julius Cäsars und den Sturm auf die Bastille.

Jeder Beitrag enthält szenische Rekonstruktionen, die der Moderator quasi einfrieren kann, um das Set zu begehen und mit Figuren und Requisiten zu interagieren. Interviews mit Historikerinnen und Historikern, teils mit der Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K gefilmt, wechseln sich mit anderen Szenen ab. »Da die Szenen mit unterschiedlichen Kameras und Frameraten gefilmt wurden, gab es eine Menge zu tun, damit die verschiedenen Schnittversionen am Ende nahtlos ineinanderflossen«, fährt Riezler fort. »An einigen Stellen der Filme stoppt die Bewegung komplett, für die ich Speedramps einsetzte, die ich mit Resolves Optical-Flow-Funktion auf 0 % brachte. Das erzeugte beeindruckende Effekte.«

Um den Ablauf für den ersten Rohschnitt der Filme zu beschleunigen, setzte Riezler auf das DaVinci Resolve Editor Keyboard. »Die Tastatur und der Cut-Arbeitsraum sind perfekt aufeinander abgestimmt und haben die zu Beginn eines Projekts häufig schwierigen Aufgaben entscheidend erleichtert«, erklärt er. »Der Shuttle-Regler war in ergonomischer Hinsicht großartig.«

»Obwohl sich jede Terra X-Doku durch einen eigenen Stil und eine eigene Identität auszeichnet, haben alle Filme denselben hohen Qualitätsanspruch, was ihre Fertigstellung angeht«, so Riezler zum Schluss. »Mit der DaVinci Resolves Postpro-Pipeline als stabile und flexible Grundlage konnten wir vielzählige, hochwertige Deliverables in einem für die Hauptsendezeit passenden Format erstellen. Und das Team hatte mehr Zeit, sich möglichst kreativ in die Produktion einzubringen.«