Die Euro Cine Expo 2023 ist Geschichte

Mit rund 140 Ausstellern an rund 70 Ständen hatte die Euro Cine Expo zwei Tage ihre Pforten geöffnet.

In verschiedenen Räumen der Event-Location Motorworld in München fand am 30.6. und 1.7.2023 die Euro Cine Expo statt.

Rund 140 Aussteller zeigten an ungefähr 70 Ständen ihre Produkte. Auch wenn einige prominente deutsche Aussteller nicht als Aussteller vor Ort waren — zuallererst müsste man hier sicher Arri nennen — waren die Veranstalter schon vor Beginn der Messe sehr zuversichtlich, dass im nun zweiten Jahr der Veranstaltung, nach der gelungenen Premiere, nun der Durchbruch gelingen könne. Einen ausführlichen Nachbericht wird film-tv-video.de in den kommenden Tagen veröffentlichen.

Tatsächlich war es am ersten Tag phasenweise ziemlich voll, so standen etwa viele Menschen an, weil sie einen Vortrag über »Im Westen nichts Neues« hören wollten.

Ein paar Eindrücke von Tag 1 der Veranstaltung.

29 kostenlose Vorträge — mit teilweise durchaus prominenten Vortragenden — ergänzten die Ausstellung der Euro Cine Expo. Auch die Ausstellung war kostenlos.

Neben den vielen Programmpunkten der Messe gab es auch den Best of Show Award, gesponsert von TELTEC, den film-tv-video.de verliehen hat. Der Gewinner wurde von der Jury aus der Shortlist ausgewählt.

Im Vorjahr hatten sich laut Veranstalter rund 2.800 Besucher bei der Euro Cine Expo registriert, und es hatten ungefähr 100 Aussteller vor Ort in der Veranstaltungshalle Zenith ihre Produkte gezeigt. Die Zahlen, die nun gegenüber des Zenith, in der Motorworld erzielt wurden, stehen noch nicht zur Verfügung, sie werden im Nachbericht genannt.