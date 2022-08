Adobe veröffentlicht Premiere Pro-Leitfaden für Langfilme und Serien

Adobe hat einen umfassenden Best Practices- und Workflow-Leitfaden für die Postproduktion von Langfilmen und Serien veröffentlicht.

Das umfangreiche Dokument wurde in den vergangenen drei Jahren erstellt und befasst sich eingehend mit Themen wie der Optimierung von Premiere Pro-Produktionen, der Arbeit mit Remote- und Cloud-basierten Workflows, dem Multi-Camera-Editing und allem, was dazwischen liegt. Adobe stützt sich dabei auf die Erkenntnisse langjähriger Creative Cloud-Anwender – wie Regisseur David Fincher, Editor Kirk Baxter, ACE, den Coen-Brüdern oder dem Team hinter Everything Everywhere All at Once von Dan Kwan und Daniel Scheinert.

Den vollständigen Leitfaden kann man hier herunterladen.