Adobe-Neuheiten bei Premiere Pro im Dezember

Adobe Premiere bietet in der Dezember-2022-Veröffentlichung (Version 23.1) etliche Neuheiten.

Die neue, aktualisierte Version von Premiere Pro bietet Verbesserungen bei der Zusammenarbeit von der Pre- bis zur Postproduktion, bei der gemeinsamen Bearbeitung in Teamprojekten und auch beim Maskierungsverhalten.

Untertitel in Grafiken umwandeln

Bildschirmtexte lassen sich nun aufwerten, indem Bildunterschriften in Grafiken umgewandelt werden. So lassen sich stilisierte, animierte Grafiken erstellen, sogar aus Beschriftungen, die mit Speech-to-Text in Premiere Pro erstellt wurden.

Gemeinsame Bearbeitung mit Premiere Pro

Es ist möglich, direkt in der Kopfleiste von Premiere Pro Mitarbeitende hinzuzufügen. Man kann sehen, wer gerade an einem Teamprojekt arbeitet, Bearbeitungsabläufe lassen sich verwalten.

Sequenzsperrung

Premiere Pro zeigt an, wenn jemand an einer Sequenz arbeitet und sperrt diese automatisch, um Konflikte oder Überschneidungen zu vermeiden. Dies erleichtert die Weitergabe von Bearbeitungen an andere Mitarbeitende.

Einfaches Weitergeben von Änderungen an Mitwirkende

Über die Schaltfläche »Veröffentlichen« kann man Bearbeitungen für Kollegen freigeben. Die neue Spalte »Änderungen« in Premiere Pro zeigt an, wann eine Sequenz bearbeitet wurde, damit die Kollegen sie aktualisieren können.

Verbesserte Maskierungswerkzeuge

Objekte lassen sich ganz einfach maskieren, indem man mehrere Punkte auf einem Pfad hinzufügt, ohne dass die Optionen zum Drehen und Skalieren im Weg sind. Auch das Vergrößern und Verkleinern des Programmmonitors mit den neuen Optionen für die Zoomstufen 800 % und 1600 % ist möglich.

Spurauswahl

Die Spurauswahl kann man vereinfachen, indem man bei gedrückter Strg-Taste (Windows) oder Befehlstaste (MacOS) mehrere Spuren auswählt, um etwa Sichtbarkeit und Sperren zu aktivieren, zu deaktivieren oder umzukehren.

Verbesserte Unterstützung für Arriraw mit GPU-De-Bayering

Mit erweiterten Quelleneinstellungen und GPU-De-Bayering für die Echtzeit-Wiedergabe in höchster Bildqualität ist es nun möglich, mehr aus Arriraw-Material herauszuholen.

Unterstützung der RED V-Raptor XL Kamera

Unterstützt den Import von Red-V-Raptor-XL-Filmmaterial mit verbessertem Metal GPU-De-Bayering auf Apple-Silicon-Maschinen und OpenCL auf Windows.

Erweiterte Farbraum-Exportoptionen für XAVC

Export von XAVC in Rec.2100 PQ HDR mit Unterstützung für Intra- und Long-GOP-Kodierung ist nun möglich.