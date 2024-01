Auftakt der Heim-EM im ZDF

Einen Zuschauerrekord erhofft sich das ZDF von der Live-Übertragung des Eröffnungsspiels der Handball-Europameisterschaft Deutschland gegen die Schweiz.

Für großen Zuspruch sprechen das große Publikumsinteresse an diesem Mannschaftssport und die Austragung in Deutschland. Die beiden Kontrahenten treten am Mittwoch um 20.45 Uhr im Düsseldorfer Fußballstadion an. Dem Live Event geht der Film »Heimspiel – Die deutschen Handballer und ihr Weg zur EM« ab 19.30 Uhr voraus. Diese Sportstudio-Reportage ist bereits am Vortag ab 10 Uhr in der ZDF-Mediathek zu sehen. Kurz vor dem Spielbeginn um 20.45 Uhr begrüßen Moderator Yorck Polus und Experte Sören Christophersen die Fans zuhause. Die Kommentierung des Spielgeschehens übernehmen Christoph Hamm und Handball-Weltmeister Markus Baur.

Die Gegner der DHB-Mannschaft in der Gruppe A haben ihren EM-Einstieg dann bereits absolviert: Martin Schneider kommentiert die Begegnung Frankreich vs. Nordmazedonien ab 18.00 Uhr im Livestream auf sportstudio.de und in der Mediathek.

ARD und ZDF übertragen alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft linear und online und weitere live in den Mediatheken. Das ZDF hat am 14. Januar ab 20.15 Uhr die Übertragung des Gruppe A-Spiels Nordmazedonien gegen Deutschland übernommen; wiederum kommentieren Hamm und Baur.

Schon am 6. Januar um 23.30 Uhr thematisierte das Aktuelle Sportstudio die EM-Eröffnung: Neben einem Bericht des letzten Vorbereitungsspiels gegen Portugal sprach Katrin Müller-Hohenstein mit den Nationalspielern Juri Knorr und Timo Kastening.