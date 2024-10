Auftakt für »Innovation Summit«

Der erste »The Secret Source of Innovation Summit« widmet sich dem aktuellen Thema Künstliche Intelligenz (KI) und stellt die Frage, wie Unternehmen mithilfe von KI erfolgreich innovieren können.

Qvest und seine Tochterfirma Hyve gehen in einem neuen Eventformat der Innovation auf die Spur. Hochkarätige Sprecherinnen und Sprecher von Unternehmen wie Rewe, Siemens Digital, der Deutschen Fußball Bundesliga, Deutsche Telekom, Merck Group und Metro AG berichten am 14. November von 12 – 19 Uhr in der Eventlocation der der Giesecke+Devrient GmbH in München aus der Praxis. Sie geben Einblicke in Funktionsweisen und berichten über Strategien zur Integration von KI in verschiedenen Industrien und Geschäftsbereichen.

Laut einer aktuellen Studie von Hyve und der Universität Innsbruck, wird erwartet, dass der Einsatz von KI für das Innovationsmanagement die Innovationsleistung um mehr als 50% verbessert. Doch haben Unternehmen Schwierigkeiten, geeignete Ansätze zu finden, um das wahrgenommene Potenzial zu realisieren. Dabei sollen die größten Herausforderungen, mit denen Unternehmen bei der Implementierung von KI konfrontiert sind, der Zugang zu ausreichend großen Datensätzen auf der Datenebene und der Mangel an technischem Fachwissen auf der Organisationsebene sein.

Doch wie können Unternehmen die Potenziale heben, wie kann die erfolgreiche Umsetzung von KI im Innovationskontext konkret aussehen? Diesen Fragen geht Deutschlands erste Netzwerkveranstaltung, die sich ausschließlich mit Innovation beschäftigt, auf den Grund:

In der Premiere des exklusiven »The Secret Source of Innovation Summit« zeigen Digitalexpertinnen und -experten auf, wie AI tief in digitale Produkte eingebettet wird, um deren Leistungsfähigkeit zu steigern. Dabei soll den Besucherinnen und Besuchern aufgezeigt werden, wie existierende AI-Tools im Innovationsprozess und der Produktentwicklung eingebunden werden können, um innovative Lösungen schneller und effizienter zu realisieren.

Außerdem berichten die Sprecherinnen und Sprecher anhand von Praxisbeispielen darüber, wie die AI getriebene Entwicklung auch ein Transformationsprozess ist, den die Organisation mitgehen muss, um die neuen Möglichkeiten wertstiftend und langfristig zu realisieren. Wichtig dabei bleibt: Der Faktor Mensch.

Folgende Expertinnen und Experten sprechen zu den Themengebieten Applied, Embedded und Empowered AI:

Mathias Oppelt, VP Head of Customer driven Innovation, Siemens Digital

Dominik Scholler, VP Product Management & Innovation, DFL Deutsche Fußball Liga

Kai-Uwe Reimers, Head of Research & Innovation at REWE Digital GmbH

Dr. Volker Glaeser, CEO DISH Digital Solutions (Metro AG)

Tetiana Telenczak, Head of Data & AI Product in Healthcare R&D, Merck Group

Sindy Leffler-Krebs, Compliance Managerin, Deutsche Telekom

»The Secret Source of Innovation Summit« ist als interaktives Format gedacht und ermuntert Teilnehmende ausdrücklich, sich an Diskussionen und dem Erfahrungsaustausch zu beteiligen. Die Veranstaltung richtet sich an Professionals, deren Berufsbild KI, Produktentwicklung und Innovation beinhaltet, beispielsweise InnovationsmanagerInnen, Digital Transformers, ProduktmanagerInnen und CEOs.

Die Teilnahme an der Veranstaltung kann hier angefragt werden.