Plazamedia und Deutsche Telekom arbeiten weiter zusammen.

Erfolgreiche Kooperation von Plazamedia und Deutscher Telekom um vier Jahre verlängert – umfangreiche Playout-Dienstleistungen für MagentaTV zur EM.

Die Deutsche Telekom und Plazamedia bleiben starke Partner und setzen ihre umfangreiche Kooperation in den nächsten vier Jahren fort. Zum Umfang der Produktionsvereinbarung gehört, dass Plazamedia die Innenproduktion für die Telekom für den Zeitraum ab der Saison 2024/2025 bis einschließlich 2027/2028 übernimmt. Das umfasst die Innenproduktion im Fußball für die 3. Liga, die Google Pixel Frauen-Bundesliga sowie im Eishockey für die Spiele der Deutschen Eishockey Liga (DEL) und Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft der Männer des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB). Hinzu kommen im Basketball alle Spiele der Turkish Airlines EuroLeague und des EuroCups in den Spielzeiten 2024/2025 und 2025/2026. Die Plazamedia GmbH ist bereits seit August 2019 als Kooperationspartner für die Telekom tätig und realisiert im Rahmen des Angebots MagentaSport pro Saison mehr als 1.400 Liveübertragungen für lineares TV und Online-/OTT-Angebote. Aktuell ist die Plazamedia auch stark eingebunden in die Vorbereitungen für das größte Sportevent im Angebot von MagentaTV der Telekom in diesem Jahr: die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Das Produktionsunternehmen aus Ismaning übernimmt dafür Dienstleistungen und das Playout für alle 51 Live-Spiele auf drei MagentaTV Kanälen zur Uefa Euro 2024.

Arnim Butzen, TV-Chef Deutsche Telekom: »Wir freuen uns, dass wir unsere langjährige Zusammenarbeit mit der Plazamedia fortsetzen. Damit schaffen wir Kontinuität und setzen auf bewährte Qualität. Die Anforderungen an Sportübertragungen in unserem umfangreichen Portfolio bei MagentaSport sowie bei den großen Fußball-Events wie der jetzt anstehenden Uefa Euro 2024 bei MagentaTV sind in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Hier wollen wir auch in Zukunft als führendes Digitalunternehmen in Europa als Innovationstreiber in einem zunehmend digitalisierten Umfeld vorangehen. Unsere Marken sollen für exzellente und innovative Sportberichterstattung stehen. Wir sind überzeugt, dafür mit der Plazamedia den richtigen Partner an unserer Seite zu haben.«

Jens Friedrichs, Vorsitzender der Geschäftsführung der Plazamedia GmbH: »Mit unserem Angebot konnten wir die Telekom erneut vor allem von der Leistungsfähigkeit, Innovationskraft und Nachhaltigkeit der Plazamedia überzeugen. Unsere erfolgreiche Partnerschaft werden wir bis mindestens 2028 fortsetzen und weiter ausbauen – aktuell sind wir bereits in der Umsetzung des gemeinsamen Großprojekts Uefa Euro 2024. Wir bedanken uns für das Vertrauen und freuen uns auf den gemeinsamen weiteren Weg.«

Playout für die Uefa Euro 2024

Die Heim-Europameisterschaft wird zum Mega-Event für alle Fußballfans. MagentaTV der Deutschen Telekom zeigt vom 14. Juni bis 14. Juli alle Partien der Uefa Euro 2024 live und präsentiert dazu ein umfangreiches Programmangebot.

Dafür liefert die Plazamedia GmbH das Playout für die drei Magenta Euro 2024 Kanäle »Fußball.TV 1-3« und damit verbundene Dienstleistungen aus einer Hand. Hinzu kommen die Planung und das technische Konzept, die benötigte Produktionstechnik sowie das Produktionspersonal. Kern der Übertragung sind alle 51 Live-Spiele, Taktikfeeds, Konferenzen, Reaction Shows kombiniert mit den in Köln bei RTL produzierten Studiosendungen sowie Schalten in ein Studio an der Fan-Meile in Berlin. Die Produktion findet in den Formaten UHD HDR sowie HD SDR statt. Dazu werden für externe Rechteinhaber noch unterschiedliche Streaming-Derivate produziert, aufgezeichnet und archiviert. In Summe sind mehr als 40 Signalwege zu steuern.

Plazamedia erweitert Leistungsportfolio für die Telekom

In der nun verlängerten Kooperation von Plazamedia und Telekom ist die Beauftragung enthalten, jährlich bis zu 1.400 Livespiele der verschiedenen Sportarten für das lineare TV umzusetzen.

Dies schließt die Live-Sendeabwicklung bei Einzelspielen und Konferenzen mit ein, wie auch Recording und Management aller linearen non-live Elemente (Wiederholungen, Highlights, Slomo-Playouts). Das beinhaltet zum einen auch operatives Personal und multifunktionale IP-Produktions-Einheiten zur Abwicklung von Live-Produktionen mit Kommentar, Grafik und Content-Zuspielung, zum anderen die Bereitstellung von Konferenz-Regien für die Umsetzung der Konferenz-Sendungen sowie eine zentrale Media Asset Management Plattform. Ergänzt werden diese Leistungen durch einen umfangreichen Signalmanagement-Services: Die Annahme aller für die Produktion relevanten Inhalte als Satelliten-, Glasfaser- oder Streaming-Signale erfolgt zentral über den Standort Ismaning. Gleiches gilt für die Abgabe der Sendesignale an das Telekom Headend und Drittverwerter.

Plazamedia wird die Telekom und Magenta Sport weiterhin begleiten. Das Leistungsspektrum wird erweitert, indem unter anderem Produktionsmethoden noch mehr virtualisiert werden. Zudem erhalten die PCR Services ein Upgrade für zusätzliche Gallery-Funktionen, Kommentatoren-Kameras und der Möglichkeit von nun mehreren parallelen Konferenzen. Die Bereitstellung und der Betrieb von VOD-Encoding und Packaging Technologien wird zukünftig von Plazamedia übernommen. Dies umfasst Wiederholungen und Highlights aller Spiele und Magazinvideos. Auch die Streaming-Dienste verfügen künftig über noch größere Kapazitäten und erweiterte Funktionalitäten in Bezug auf Stream-Monitoring und Stream-Manipulation. Darüber hinaus stehen der Telekom die vielfältigen Möglichkeiten der komplett IP-basierten Studiolandinfrastruktur für klassische, hybride und virtuelle Studioproduktionen in den innovativen Plazamedia Studios, der briX|woRk.studio XR LED Stage und dem innovativen Illusioneer Studio zur Verfügung.