Fraunhofer IIS und MainConcept arbeiten zusammen

MainConcept und Fraunhofer IIS arbeiten gemeinsam an MPEG-H Audio und xHE-AAC Kodierung für Video- und Audio-Streaming-Dienste.

Das Fraunhofer IIS, Hauptentwickler der xHE-AAC und MPEG-H Audio Codecs, und MainConcept, Anbieter von Video- und Audiocodecs, Plugins und Anwendungen für die Produktions-, Streaming- und Broadcast-Industrie, geben bekannt, dass MainConcepts Live Encoder und FFmpeg Plugins ab sofort die MPEG-H Audio und xHE-AAC Software-Encoder von Fraunhofer unterstützen.

Viele Service Provider auf der ganzen Welt vertrauen auf FFmpeg für ihre Ingest- und Encoding-Frameworks. Ergänzend zu dem bereits existierenden xHE-AAC Plugin bietet MainConcept nun auch das flexibelste FFmpeg Plugin für MPEG-H Audio an. Das Plugin kann einfach in bestehende Workflows integriert und nahtlos in FFmpeg-basierten Umgebungen eingesetzt werden und ermöglicht das Encoding und Streaming von Inhalten mit personalisiertem und immersivem Audio.

Zusätzlich zum Plugin wurde MPEG-H Audio auch in den MainConcept Live Encoder integriert. Die All-in-One-Encoding-Engine vereinfacht weit verbreitete Broadcast- und OTT-Video-Workflows. Eine intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht die Zusammenstellung von Inhalten für die Auslieferung auf mehreren Bildschirmen unter Verwendung gängiger Eingangsquellen in Echtzeit.

»Die Erweiterung des MainConcept Live Encoders um MPEG-H Audio und die FFmpeg Plugins für xHE-AAC und MPEG-H Audio bringt Anbietern enorme Vorteile, insbesondere für das Live-Streaming von Sportereignissen und Konzerten, die nun mit immersivem Audio geliefert und sogar vom Publikum personalisiert werden können«, erklärt Marc Gayer, Abteilungsleiter und stellvertretender Bereichsleiter Audio- und Medientechnologien am Fraunhofer IIS.

»Wir arbeiten ständig daran, unseren Kunden die höchsten Standards für audiovisuelle Qualität und Leistung zu bieten«, sagt Thomas Kramer, Vice President, Business Development and Strategy bei MainConcept. »Die Partnerschaft mit dem Fraunhofer IIS für die xHE-AAC und MPEG-H Audio FFmpeg Plugins und die Integration von MPEG-H Audio in unseren Live Encoder macht diese Tools zu einer perfekten Ergänzung für zukünftige Broadcast-Infrastrukturen, wie z.B. das brasilianische Broadcast-System der nächsten Generation (TV 3.0), das VVC zusammen mit MPEG-H Audio benötigt und voraussichtlich ab 2025 eingesetzt wird.«