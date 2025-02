Der BR berichtet über die 61. Münchner Sicherheitskonferenz

Wie in der Vergangenheit auch ist der BR bei der Sicherheitskonferenz der Hostbroadcaster und produziert das Weltbild für die nationalen und internationalen Medien.

Knapp einen Monat nach dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump und eine Woche vor der Bundestagswahl findet in München das 61. Gipfeltreffen der Sicherheitspolitik statt. Der Bayerische Rundfunk berichtet in seinen aktuellen Sendungen und zahlreichen Liveübertragungen ausführlich über die Beratungen der Münchner Sicherheitskonferenz.

Am Freitag, 14. Februar, überträgt das BR Fernsehen ab 13.20 Uhr die Eröffnung der Konferenz durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, die erste große außenpolitische Standortbestimmung der neuen US-Regierung durch US-Vizepräsident J.D. Vance und die Rede des chinesischen Außenministers Wang Yi. Was bedeuten diese Ausführungen für den weiteren Verlauf des Ukraine-Krieges? Welche neuen Herausforderungen kommen jetzt auf Europa und die NATO zu? Moderator Andreas Bachmann analysiert diese Fragen mit dem Politikexperten Prof. Stephan Bierling.

Die Positionsbestimmung der deutschen Parteien wenige Tage vor der Bundestagswahl steht im Mittelpunkt der Diskussionen am zweiten Tag der Konferenz. Am Samstag, 15. Februar, ist ab 8.55 Uhr in »Weltpolitik live« die zentrale Frage: Welche Rolle soll Deutschland zukünftig in der Welt spielen? Geplant ist an diesem Tag auch eine Rede des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

Zum Abschluss der Konferenz fasst ein »BR extra – Weltpolitik hautnah« am Sonntag, 16. Februar, um 16.45 Uhr die wichtigsten Ergebnisse in Reportagen und Analysen zusammen.

Die komplette Konferenz ist auch in diesem Jahr in einem moderierten und kommentierten BR24 Livestream im Internet zu verfolgen. Weite Strecken der Konferenz überträgt ebenfalls Phoenix, der Ereigniskanal von ARD und ZDF.

Wie in der Vergangenheit auch ist der BR bei der Sicherheitskonferenz der Hostbroadcaster.

Auch BR24 Digital begleitet die Sicherheitskonferenz 2025 live. Ein englischsprachiger Stream überträgt die wichtigsten Reden und Diskussionen. BR24 online präsentiert Analysen und Hintergründe im Web und in der App.

Für den Hörfunk berichtet unter Federführung des BR ein gemeinsames ARD-Team aus dem Bayerischen Hof in München und versorgt die fast 60 Radiowellen der ARD. Im Vorfeld wurde ein umfangreiches Paket mit Hintergrundberichten zu den geplanten Themen der Sicherheitskonferenz erstellt, u.a. zu der Frage, wie der Ukraine-Krieg das NATO-Bündnis verändert hat.

Fortlaufend gibt es in BR24 Radio Beiträge, Interviews, Einschätzungen und Live-Gespräche. Ein exklusives Interview mit Konferenzchef Christoph Heusgen bildet am Freitag, 14. Februar, um 7.20 Uhr und um 8.20 Uhr den Auftakt der Radio-Berichterstattung zur Konferenz, gesendet wird es im »Thema des Tages« auf BR24 Radio.