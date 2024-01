Doku über Michael Schumacher

»Being Michael Schumacher« erreichte in der ARD-Mediathek in der zweiten Dezemberhälfte drei Millionen Abrufe.

Die Doku von Andreas Troll ist damit »eines der gefragten Angebote des vergangenen Jahres«, so der BR. In 150 Minuten berichtet die fünfteilige Dokuserie über eine der deutschen Sportlegenden der letzten Zeit. Viele Sport-Promis kommen zu Wort, auch einige seiner Konkurrenten auf den Formel 1-Strecken, während er seine Familie bewusst vor den Medien schützte.

Die Dokuserie lief am 28. Dezember im Ersten und am 7. Januar komplett im Dritten des BR. Der Termin der Erstausstrahlung erinnert zugleich an den tragischen Skiunfall des Formel 1-Stars am 29. Dezember 2013. Die Serie ist nach den linearen Ausstrahlungen noch bis zum 13. Dezember 2024 in der ARD-Mediathek abrufbar.

Die Dokuserie entstand im Rahmen eines gemeinsamen Projektes mit dem NDR. Dazu gehört auch der ebenfalls fünfteilige Storytelling-Podcast »Schumacher. Geschichte einer Ikone«, der in der ARD Audiothek abgerufen werden kann.

Zur Serie: »Being Michael Schumacher«, Buch und Regie: Andreas Troll, Kamera Roman Knoll, Drohne, Schnitt, Archiv Niki Thoma, ARD 2023, 5×30 Minuten.