Remote Production mit AmiraLive

Ein gemeinsamer Proof of Concept von Arri, Net Insight und Netorium lieferte Erkenntnisse über den Einsatz von AmiraLive in Remote Setups.

Arri, NetInsight und Netorium haben einen PoC durchgeführt. Dabei ging es darum, eine Signalübertragung mit geringer Latenz von der Arri-Kamera AmiraLive zu ermöglichen, ohne die Bildqualität durch irgendeine Form der Kompression zu beeinträchtigen. Gedacht ist das Ganze für zukünftige Remote-Produktionsszenarien.

Die größte Herausforderung bestand darin, den vollen Dynamikbereich der AmiraLive in Echtzeit und ohne Verluste zu erfassen. »Wir können jedoch mit Stolz berichten, dass der gemeinsame Proof of Concept mit großem Erfolg abgeschlossen wurde«, so Netorium.

Die wichtigsten Erkenntnisse des PoC:

Bandbreite: Der getestete Nimbra640 von NetInsight hat sich als hervorragende Wahl erwiesen. Mit ihm lassen sich die notwendigen hohen Bandbreiten problemlos managen.

Low latency: Die Latenzzeiten mit Nimbra sind äußerst gering, Live-Einsätze sind mit der Lösung daher kein Problem.

Remote Production: Mit den Ergebnissen aus dem PoC sind die Voraussetzungen für Live Remote Productions ohne Qualitätseinbußen im Dynamikumfang der Kameras geschaffen.

Abgesehen von Kamera, Licht und Audio braucht es mit dem System somit tatsächlich keine weitere Technik on Set, betont Netorium. So sind den Einsatzorten für die High-End-Kamera und den kreativen Möglichkeiten für die Content-Erstellung quasi keine Grenzen mehr gesetzt.