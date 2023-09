DMC Remote Production Hub in Oslo

Broadcast Solutions und DMC setzen neue Maßstäbe in der Sportproduktion mit dem DMC Remote Production Hub im norwegischen Oslo.

DMC Production stellt als technischer Dienstleister die Infrastruktur und Produktionskapazitäten für den norwegischen Sender TV 2 in Form einer Dienstleistung zur Verfügung.

Im Rahmen eines mehrjährigen Vertrages investierte TV 2 also nicht selbst in das Equipment, sondern kauft die benötigten Services bei DMC zu.

TV2 kann also die Funktionen des Remote Production Hub in Form von Services nutzen — und das ist auf dem norwegischen Markt in dieser Form eine Premiere.

DMC hatte Broadcast Solutions mit der Planung und Installation des neuen DMC Remote Production Hubs beauftragt, der im Herzen von Oslo sein neues Zuhause gefunden hat. Nun ist der Remote Production Hub in Betrieb gegangen.

Mit über 700 Spielen, von Fußball, Handball und Eishockey bis hin zu Feldhockey und vielen anderen Sportarten, deren Übertragung vom Hub aus verwaltet werden, ist das jährliche Produktionsvolumen sehr beeindruckend. Der Hub dient zudem auch anderen Zwecken: Er fungiert als Norwegens zentrale VAR-Drehscheibe (Video Assistant Referee) und beherbergt die gesamte VAR-Infrastruktur der norwegischen Fußballliga Eliteserien.

Im Ergebnis ist der Hub eine der modernsten Remote Production Einrichtungen Skandinaviens, die auch als der maßgebliche VAR-Standort und das Schulungszentrum in Norwegen und im Ausland betrachtet werden kann. Kürzlich fanden etwa auch Schulungen für den finnischen Fußballverband im Hub statt.

Im Remote Production Hub wurden acht VAR VOR (Video Assistant Referee Video Operation Rooms) eingerichtet, in denen die Videoschiedsrichter bis zu acht Spiele gleichzeitig überwachen können. Die Xeebra-Lösung von EVS, die von Broadcast Solutions für die VAR-Installation implementiert wurde, ist Fifa-zertifiziert, so dass auch die Spiele der norwegischen Fußballnationalmannschaften über den VAR VOR im DMC-Hub überwacht werden können.

Insgesamt 64 Veranstaltungsorte in ganz Norwegen, an denen die Spiele der verschiedenen Sportarten stattfinden, sind über ein Glasfasernetz, das von TV 2 und dem Telecom-Partner Telenor bereitgestellt wird, mit dem DMC Remote Production Hub verbunden. Über 130 In-/Out-Leitungen stehen zur Verfügung, um maximale Flexibilität zu gewährleisten.

Mats Berggren, Chief Operation Officer, DMC Norway, ist von der Installation begeistert: »Wir wussten, dass die Herausforderungen bei der Realisierung eines so komplexen Produktionszentrums hoch sind und die Zeit für die Umsetzung kurz ist. Umso begeisterter sind wir von dem Ergebnis. Wir haben jetzt einen Remote Production Hub mitten in Oslo, der langfristig neue Maßstäbe setzt, nicht nur in Bezug auf die Qualität der Produktionen, sondern auch in Bezug auf neue Wege der Nutzung von Technologie und Personal. Die Flexibilität bei der Nutzung der Technologie und der Arbeitsabläufe gibt unseren Teams mehr Freiheit, ihre Kreativität zu entfalten.«

Bei der Planung legten alle Beteiligten Wert auf höchste Flexibilität in Bezug auf Workflows, Multifunktions- und Mehrzweckarbeitsplätze und die optimale Nutzung der Ressourcen. Für die Content-Produktion stehen drei Live-Produktionsräume zur Verfügung (zwei kleinere, ein großer), die mit der gesamten notwendigen Broadcast-Technik (Video-Switcher, Audiomischer, Schnittplätze etc.) ausgestattet sind. Damit können die Teams bis zu acht Produktionen (von 2 bis 8 Kameras) gleichzeitig durchführen.

Die mögliche Nutzung der VAR-Arbeitsplätze für Produktionszwecke ist ein weiteres Ergebnis der Flexibilität der Installation. Auch die Shader-Positionen sind optimal ausgelastet, so dass nur sechs Personen den kompletten Shading-Prozess bearbeiten. Für kleinere Produktionen mit vier Kameras werden neben dem EVS innerhalb des Hubs auch die ViBox-Systeme von Simplylive eingesetzt, die jeweils flexibel einem Arbeitsplatz zugeordnet sind.

Für das interne Routing im Hub setzt DMC auf die MediorNet-Lösung von Riedel, wobei das Gesamtsystem auf SDI basiert. Die Vor-Ort-Produktion in den Locations erfolgt mit Ü-Wagen von externen Dienstleistern und bei kleineren 4-Kamera-Produktionen mit zehn DMC-Wagen.

Die Flexibilität des Remote Production Hubs bei der Verteilung von Produktionen, der Zuordnung von Signalen zu verschiedenen Arbeitsplätzen und der multifunktionalen Nutzung dieser Arbeitsplätze wird durch den Einsatz des von Broadcast Solutions entwickelten Broadcast- und Mediensteuerungssystems Hi in hohem Maße ermöglicht. Eines der Hauptziele war die freie Zuweisung von Signalen und Aufgaben von jedem Veranstaltungsort zu jedem Arbeitsplatz innerhalb des Hubs, was zu einer Reduzierung der Ressourcen einschließlich der Einsparung eines massiven MCR (Master Control Room) führte. Der MCR im DMC Remote Production Hub umfasst nur einen Arbeitsplatz mit zwei Workstations.

»Der DMC-Hub war aufgrund der kurzen Implementierungsphase ein anspruchsvolles Projekt«, sagt Peter Lund, Projektmanager bei Broadcast Solutions. »Umso mehr hat sich die hervorragende Zusammenarbeit zwischen den Broadcast Solutions Teams in Deutschland, Finnland und Norwegen ausgezahlt. Gemeinsam haben wir ein weiteres Leuchtturmprojekt im Bereich Remote Production Hubs realisiert, aber noch mehr in Bezug auf unser Control-System Hi, das selbst in einem so komplexen System ein Höchstmaß an Flexibilität bietet. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dies ein weiterer Meilenstein und ein Referenzprojekt ist, das es dem Unternehmen ermöglicht, in den nordischen Ländern und in ganz Europa zu wachsen.«