Sommer + Spohr: Kreativität als Kernkompetenz

München.TV hat einen neuen Standort bezogen und dabei gleich eine komplette technische und organisatorische Erneuerung angestoßen. Beraten und begleitet wurde der Regionalsender von Sommer + Spohr, einem auf Rundfunk und Medien spezialisierten Projekthaus aus München, das von Oliver Haustedt-Sommer und Malte Spohr gegründet wurde.

Das Herzstück des Umbaus bei München.TV ist ein neu gebautes Studio mit Kameraroboter, großflächigen LED-Walls und einer modernen Greenbox. Produziert wird weitgehend ohne Kameraleute – gesteuert wird alles direkt aus der Regie. Der Anspruch dahinter: München.TV will sich an den Produktionsstandards großer Sender messen lassen.

Kreativität statt Schema F

Sommer + Spohr war bislang vor allem für ARD-Anstalten, darunter BR, SWR und Deutschlandradio tätig. Mit München.TV kam nun auch ein kleinerer Sender im Portfolio des Unternehmens hinzu. Bei München.TV habe man die Methoden und Ansätze, die in großen Sendehäusern funktionieren, aber bewusst angepasst, so Malte Spohr.

»Ein Vorteil des kleineren Umfelds sind unter anderem kürzere Entscheidungswege«, so Oliver Haustedt-Sommer. »Man kann insgesamt viel agiler unterwegs sein als in einem größeren Sender, wo mehr Formalismen herrschen.« Erfolge würden sichtbarer und schneller – was das Projekt für das Team trotz seiner im Vergleich überschaubaren Größe besonders attraktiv gemacht habe.

Der Weg zum Transformationsprojekt

2024 entwickelte sich der Auftrag, der noch im selben Jahr in die konkrete Projektphase mündete.

Neben der Studiomodernisierung begleitete das Sommer + Spohr Team mit Sonja Langhans und Aylin Vogl mehrere Prozess- und Systemwechsel: Die veraltete proprietäre All-in-one-Lösung für Vertrieb, Programmplanung und Sendeabwicklung wurde durch ein standardisiertes Cloud-CRM ersetzt – auch wegen der gesetzlichen Pflicht zur elektronischen Rechnung. Parallel strukturierte das Beratungshaus den IT-Support neu und holte mit CosmosNet einen externen Dienstleister ins Boot.

MAM und Newsroom stehen an

Abgeschlossen ist das Projekt noch nicht. In der nächsten Phase soll ein Media-Asset-Management-System sowie ein Newsroom-Tool eingeführt werden – mit Blick auf die Zusammenarbeit mit Ingolstadt TV, das ebenfalls zum Sendeverbund gehört.

Ziel ist ein zentrales Content-Repository, in das alle Standorte einspeisen und gemeinsam nutzen können.

Sommer + Spohr sieht in dem Projekt ein Modell für die Branche: Standardisierte Lösungen statt proprietärer Eigenentwicklungen, externe Dienstleister statt überlasteter interner IT-Teams.