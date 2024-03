25 Jahre Sommer Cable

Seit 1999 entwickelt, produziert und verkauft die Sommer Cable GmbH Kabel und Steckverbinder für Profis und Amateure.

Rainer Blanck und Friedhelm Sommer gründeten vor 25 Jahren die Sommer Cable GmbH. Zusammen mit einem Team aus Tüftlern um den Kabelspezialisten Pascal Miguet, einigen Musikern, Toningenieuren, Elektronikern und Veranstaltungstechnikern begannen sie, Kabel und Steckverbinder zu entwickeln, die nicht nur höchste Soundqualität boten, sondern auch in der Handhabung überzeugten.

Es entstanden Produkte wie die 2002 vorgestellten Steckverbinder der Tochterfirma Hicon oder das Konfigurations-System für Stageboxen und Racks Sysboxx, eingeführt 2005.

»Das Fundament unserer Lösungskompetenz liegt in unserer Haltung: der Leidenschaft für das, was wir tun. Sie steckt in jedem Mitarbeiter und damit in jeder Facette von Sommer Cable«, erklärt Rainer Blanck, CEO und Firmengründer. »Wie wir das machen? Indem wir mit unseren Mitarbeitern und unseren Kunden ein Team bilden. Wir machen die Talente unserer Leute zu denen unseres Unternehmens und die Anforderungen unserer Kunden zu unseren eigenen. Genau das macht heute den Unterschied in der Branche aus. Und genau das macht uns aus.«

Heute bietet das Unternehmen unter dem Motto »Simply good vibes« ein umfassendes Sortiment für die Bereiche Audio, Video, Multimedia, Broadcast und HiFi. Man setze weiter darauf, »Trends frühzeitig zu erkennen und mit Hilfe zahlreicher Anregungen von Kunden und Partnern stets zukunftsfähige Lösungen zu entwickeln.«

Für dieses Ziel arbeiten knapp 90 Menschen in den Filialen, Tochtergesellschaften und den Niederlassungen in Frankreich, den USA und jetzt auch in Spanien. Aktuell ist der Relaunch des Onlineshops vorgesehen.