Canon XF400/XF405

Die neuen Canon-Camcorder XF405/XF400 eignen sich dank UHD, 1-zoll-Sensor und 15x-Objektiv besonders gut für die Nachrichtenberichterstattung.

Anzeige

UHD und Full-HD in Broadcast-Qualität, 1,0-Zoll-Typ CMOS-Sensor, 4K-Objektiv mit 15fach optischem Zoom plus Dual Pixel CMOS AF und eine hohen Bildrate bis zu 100p in Full-HD:

Das macht die beiden Camcorder XF405/XF400 ideal für die Nachrichtenberichterstattung, bei der ein kompakter und leichter Camcorder mit Netzwerk-Fähigkeit sowie die Möglichkeit zur FTP-Datenübertragung und zur Fernbedienung sinnvoll ist.

Weitere Infos: