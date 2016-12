ZDFmediathek: großer Relaunch

Mit dem Relaunch läuft die ZDFmediathek optimiert auf allen relevanten Geräten und Drittplattformen, lässt sich personalisieren, ist barrierefreier und will mit einer neuen Suche Inhalte schneller und einfacher auffindbar machen.

Das ZDF hat ZDF.de und ZDFmediathek zu einem Portal verschmolzen. Dabei handelt es sich um den umfassendsten Relaunch seit Start der ZDFmediathek im Jahr 2007. Zudem erfährt auch die technische Basis eine grundlegende Erneuerung und kann so künftig noch schneller an den technologischen Fortschritt angepasst werden, so das ZDF.

»Mit der Weiterentwicklung unserer Mediathek machen wir den Nutzern jetzt ein noch attraktiveres Angebot mit einem zeitgemäßen Design und vielen neuen Funktionen. Mehr denn je präsentiert sich die ZDFmediathek damit als eigenständige Plattform, die aus dem vollen Programm von ZDF, ZDFinfo und ZDFneo schöpfen kann«, so ZDF-Chefredakteur Peter Frey.

Eckart Gaddum, Leiter der ZDF-Hauptredaktion Neue Medien, ergänzt: »Neben dem linearen Hauptprogramm sowie den Digitalkanälen, die sich mit ZDFinfo auf Doku-, mit ZDFneo auf Fiction-Publikum ausgerichtet haben, bekommt jetzt auch die ZDFmediathek ein schärferes Profil.«

Durchschnittlich bietet die Mediathek rund 33.000 verfügbare Abruf-Videos. Der neue Menü-Punkt »Mein ZDF« soll die Orientierung erleichtern: Hier können die Nutzer ein auf sie zugeschnittenes Angebot gestalten, indem sie Merklisten anlegen, Sendungen abonnieren und basierend auf ihrem Nutzungsverhalten passgenaue Empfehlungen erhalten. Dank des orangefarbenen Plus-Buttons sollen sich die Inhalte unkompliziert auf den sozialen Netzwerken teilen, per E-Mail verschicken oder liken lassen.