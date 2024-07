BBC bei Olympia

BBC kommt mit umfassender Berichterstattung zu den olympischen Spielen 2024 in Paris – auf digitalen Plattformen sowie Audio und im TV.

Die BBC hat eine umfassende Berichterstattung über die Olympischen Spiele 2024 in Paris für das internationale Publikum (außerhalb Großbritanniens) angekündigt. Vom 26. Juli bis zum 11. August bietet sie eine umfassende internationale Berichterstattung auf ihren Digital-, TV-, Audio- und Newsletter-Plattformen sowie spezielle Inhalte auf dem BBC News-Kanal, BBC.com/Sport, Newslettern, Podcasts und Features.

BBC Sport

Während der gesamten Spiele wird BBC.com/Sport einen eigenen Bereich »Paris 2024« haben, der die neuesten Nachrichten der Olympischen und Paralympischen Spielen umfasst. Es wird Live-Text-Kommentare mit aktuellen Medaillengewinnern, Expertenanalysen und Interaktionen mit den Nutzern geben sowie ausführliche Berichte über die wichtigsten Athleten, die wichtigsten Medaillenereignisse, die Gastgeberstadt und aktuelle Ereignisse rund um Paris. Darüber hinaus wird es regelmäßige Kolumnen mit prominenten ehemaligen Olympioniken und Paraolympioniken wie Michael Johnson und Steve Cram geben. Außerdem gibt es einen Medaillenspiegel, einen Zeitplan mit Ergebnissen und Statistiken, einen tagesaktuellen Leitfaden sowie interaktive Inhalte wie ein tägliches Olympia-Quiz und eine Publikumsabstimmung.

TechXplore

Die Technologie- und Reisesendung TechXplore des BBC-Nachrichtenkanals wird vor und während der Spiele drei ganz besondere Episoden ausstrahlen, in denen untersucht wird, wie Spitzentechnologie und Innovationen das Training und die Wettkämpfe der Athleten beeinflussen und wie die Spiele übertragen und von den Zuschauern in aller Welt erlebt werden.

In der ersten Folge “Countdown zu den Spielen« (ausgestrahlt am 20. Juli) blickt der BBC-Technikjournalist Paul Carter hinter die Kulissen und zeigt auf, wie die Technologie einen Großteil der Olympischen Spiele unterstützt – von den Veranstaltungen selbst bis hin zu den Stadien. TechXplore hat Zugang zu den wichtigsten Austragungsorten und erhält einen kleinen Einblick in die Tools, die entwickelt wurden, um das olympische Erlebnis für Fans und Athleten zu optimieren.

In Folge zwei »The Global Experience« (gesendet am Wochenende des 10. August) setzt Carter seine Tech-Reise fort und zeigt auf, wie die Veranstaltungen der Sommerspiele in Paris von einem globalen Publikum erlebt werden. KI und die Cloud verändern das globale Erlebnis der Spiele in Paris. Es werden die ersten Spiele überhaupt sein, die keine Satelliten als Schlüsselkomponente der Übertragungsinfrastruktur nutzen, stattdessen werden alle Aufnahmen über riesige Datenzentren in Frankfurt an Fernsehsender in der ganzen Welt übertragen, was die Spiele in Paris weitaus nachhaltiger macht als frühere Wettbewerbe.

In der dritten Folge »Breaking Barriers« (Ausstrahlung am 17. August), die zwischen den Olympischen Spielen und den Paralympics ausgestrahlt wird, begibt sich Carter zu den Menschenmengen in Paris, um deren Erlebnisse während der aufregenden Höhen und Tiefen der olympischen Spiele einzufangen und mitzuerleben. Dies ist eine Gelegenheit für Paul, sich selbst ein Bild von der Pariser Atmosphäre zu machen und die Technologie zu testen, die das Fanerlebnis verändert, darunter Karten, die sehbehinderten Menschen helfen sollen, sich in der Stadt und ihren Austragungsorten zurechtzufinden.

BBC-Nachrichtenkanal

Auch auf dem BBC News Channel gibt es zahlreiche olympiabezogene Inhalte, darunter eine Reihe von Schlüsselformaten, wie Influential mit Katty Kay, Click, The Travel Show und Talking Movies sowie weitere Sondersendungen, die alle ein olympisches oder französisches Thema haben, um die bevorstehenden Spiele zu feiern.

Neben diversen Sondersendungen wird ein Reporter des BBC-Nachrichtensenders Sportsday vor Ort in Paris sein, um die olympische Atmosphäre und die Spannung einzufangen und aktuelle Informationen über die Spiele sowie Interviews mit Athleten und Kommentatoren zu liefern. Die Sendung wird um 1.45 Uhr deutsche Zeit ausgestrahlt und in der Nacht wiederholt.

Audio

In Podcasts interviewen die Komikerin Eliza Skinner und der BBC-Leichtathletik-Kommentator Ed Harry für On the Podium bemerkenswerte Athleten über ihre Reisen zu den Olympischen Spielen und Paralympics.

Auf BBC World Service English gibt es Olympia-Berichterstattung und Kommentare aus Paris in Sonderausgaben von Sportsworld und Sport Today. Außerdem gibt es im Juli und August eine Reihe von Dokumentarfilmen über die Olympischen Spiele auf BBC World Service English.

Newsletter

Das Team von BBC Sport wird auch einen täglichen Newsletter mit dem Titel BBC Medal Moments herausgeben, der den Lesern ein globales Bild von der größten Sportveranstaltung der Welt bietet. BBC Sport berichtet über alle Aspekte der Olympischen Spiele in Paris – die Medaillenausbeute, die Athleten, die man im Auge behalten sollte, die Geschichten hinter den bemerkenswerten Reisen, die viele auf sich genommen haben, um sich ihren Platz bei den Spielen zu verdienen, Zusammenfassungen der Highlights vom Vortag, die man nicht verpassen sollte.

Features

Spezielle Bereiche auf BBC.com behandeln ebenfalls zahlreiche olympische Themen.

Cassian Harrison, SVP Content Creation & Acquisition bei BBC Studios, sagte: »Wie immer wird die BBC das älteste Sportfest der Welt mit der ganzen Fülle, Tiefe und Kraft feiern, die nur die BBC bieten kann. Über unsere Digital-, Fernseh- und Audioplattformen werden wir unseren Zuschauern weltweit einen genauen, aber auch einzigartigen und überraschenden Überblick über die Olympischen Spiele 2024 bieten.«