News: Kurz und knackig – KW 28/2024

»Smilla’s Sense of Snow« (Constantin) und »The Cum Ex-Files« (X Filme). Mit 1,2 Mio. € wurden 11 Festivals, mit 2,8 Mio. € Initiativen zur Publikumsentwicklung und Filmerziehung gefördert. Weitere 2,6 Mio. € gingen an 200 Kinos mit 425 Leinwänden in 101 Orten.

Creative Europe Media vergab 2023 aus seinem 176 Mio. €-Etat 25 Mio. € nach Deutschland . Mit 8 Mio. € wurden Filme, Spiele und VR-Projekte gefördert. Darunter sind die Serien