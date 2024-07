Euro Cine Expo: Best of Show Award 2024 an Astera

Der Best of Show Award von film-tv-video.de, sponsored by Teltec, wurde bei der Euro Cine Expo an Astera überreicht.

film-tv-video.de hat im Rahmen der Euro Cine Expo den Best of Show Award, sponsored by Teltec, an Astera und das Beleuchtungssystem LunaBulb verliehen. Ben Diaz, Head of Product Marketing, Simon Canins (CTO) und Sebastian Bückle (Sales und Marketing) nahmen den Preis entgegen.

Ben Díaz, Leiter des Produktmanagements bei Astera, sagte über die Neueinführung: »Wir haben von der Filmemacher-Community eine sehr klare Aufgabe erhalten: eine Leuchte im Astera Smart Ecosystem zu entwickeln, die nicht nur eine 25W Glühbirne emulieren kann, sondern auch eine exzellente Farbqualität, sanftes Dimmen, einen perfekten In-Shot-Look und, was vielleicht noch schwieriger ist, eine drahtlose Steuerung über CRMX, Bluetooth und IR bietet. Wir haben hart daran gearbeitet, genau das zu erreichen.«







Die Jury fand, dass es dem Astera Team ausgezeichnet gelungen ist, diese Anforderungen zu erfüllen:

Die LunaBulb vereint modernste und innovativste LED-Technologie in der Form einer traditionellen Glühbirne, wie es sie schon vor 150 Jahren gab. Manchmal sind es die einfachen Dinge, die besonders eindrucksvoll sind. CTO Simon Canins erläutert, dass es aus technischer Sicht eine große Herausforderung war, die hochmoderne LED-Technologie auf so kleinem Raum unterzubringen – und diese Einfachheit im Produkt umzusetzen.

Die LED-basierte LunaBulb verbraucht nur 3,5 Watt, ist mit E26-, E27- und B22-Fassung erhältlich und wird wie eine herkömmliche Glühbirne direkt in eine Glühbirnenfassung mit Wechselstromanschluss geschraubt. Im Gegensatz zu einer konventionellen Glühbirne bietet sie dem Benutzer jedoch eine unvergleichliche kreative Kontrolle mit der Möglichkeit, sowohl den Weißgrad (1.750 – 20.000K) als auch die Farbe (RGB, Mint und Amber) einzustellen und so eine schöne, flimmerfreie Beleuchtung in einer Vielzahl von Umgebungen zu schaffen. Diese Steuerung basiert auf der Titan LED-Engine, die dem gesamten Astera-Ökosystem zugrunde liegt.

Eingesetzt als Practical eröffnet LunaBulb am Set somit sehr viele kreative Möglichkeiten. Die LunaBulbs eignen sich aber nicht nur für Film- und Fernsehproduktionen – obwohl ihr praktisches Design und die außergewöhnliche Beleuchtung von Hauttönen sie ideal für realistische Beleuchtungsumgebungen machen – sondern auch für Veranstaltungen aller Art. Ihr IP44-Schutz bedeutet, dass sie auch bei Nässe im Freien eingesetzt werden können, sofern die Steckdose, in die sie eingeschraubt werden, ebenfalls der Schutzart IP44 entspricht.

Ben Diaz betont: »Die LunaBulb ist der Höhepunkt vieler Monate intensiver Entwicklung und repräsentiert alles, wofür Astera steht: den Fokus auf die Kombination von kreativer Kontrolle und flexibler Anwendung mit etwas außergewöhnlich Praktischem, Robustem, Intuitivem, Effizientem und Benutzerfreundlichem. Wir freuen uns sehr, die LunaBulb auf den Markt zu bringen und können es kaum erwarten, zu sehen, wie Filmemacher und Eventdesigner innovative Wege finden, dieses einzigartige Werkzeug für ihre Projekte einzusetzen.«

Weitere Details über die LunaBulb und all die anderen Produkte der Shortlist folgen in den kommenden Tagen.