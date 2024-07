ZDF migriert auf MediaCentral | Cloud UX-Plattform von Avid

Mehrjährige Vereinbarung macht die Infrastruktur des ZDF zukunftssicher und bietet Zugang zu den neuesten innovativen Funktionen von Avid für die Nachrichten- und Programmproduktion.

Der deutsche öffentlich-rechtliche Sender ZDF hat seine langjährige Beziehung zu Avid erweitert, indem er seine bestehenden Asset-Management-Systeme auf die Softwareplattform MediaCentral | Cloud UX von Avid migriert hat.

Der Übergang bietet dem ZDF ein komplettes Tool-Set zur Verwaltung von Nachrichten- und Programm-Workflows und bietet die Möglichkeit, den gesamten Weg von der Aufnahme bis zur Veröffentlichung zu erweitern.

Diese neueste Vereinbarung wurde geschlossen, um die komplexe Konfiguration des ZDF mit mehreren Standorten, mit einem zentralen Medien-Asset-System am Hauptsitz in Mainz und zwei weiteren Systemen in Berlin und Düsseldorf zu unterstützen.

Avid MediaCentral | Cloud UX bietet den Produktionsteams des ZDF eine robuste Remote-Zusammenarbeit, die es ihnen ermöglicht, den Funktionsumfang der Plattform innerhalb eines aktuellen On-Premise-Modells zu nutzen. Der Funktionsumfang wird außerdem regelmäßig mit den neuesten Innovationen und Verbesserungen von Avid aktualisiert.

Antje Lang, Projektmanagerin für Cloud UX beim ZDF, erklärt: »Unsere Redaktionsteams haben die neuen Möglichkeiten mit Avid MediaCentral | Cloud UX in ihrer täglichen Arbeit begeistert angenommen. Diese neue Vereinbarung mit unserem langjährigen, zuverlässigen Partner Avid macht unsere Produktionstechnologie zukunftssicher und ermöglicht es uns, unsere Arbeitsabläufe bei der Nachrichten- und Programmproduktion zu beschleunigen.«

Tom Evetts, Chief Sales Officer bei Avid, fügt hinzu: »Mit einer Partnerschaft, die sich über mehr als 20 Jahre erstreckt, freut sich Avid, ein zentraler Partner des ZDF zu sein, seine Nachrichten- und Produktionsabläufe mithilfe unserer hochmodernen MediaCentral | Cloud UX-Plattform sicher und zuverlässig auf die bevorstehenden Herausforderungen umzustellen.«

MediaCentral ist eine Medien-Workflow-Plattform und ermöglicht die Zusammenarbeit von jedem Standort aus, um die Bereitstellung von Inhalten zu beschleunigen. Die Avid MediaCentral-Tools optimieren den gesamten Produktionsablauf und ermöglichen es verteilten Teams, schneller bessere Inhalte zu erstellen und diese an mehr Endpunkte und Geräte zu liefern.