Midwich übernimmt New Media AV

Der Broadcast-Distributor New Media AV (Bauer und Trummer GmbH) hat einen neuen Eigentümer: Ab sofort gehört das Unternehmen mit Sitz in Nürnberg zur britischen Midwich Gruppe. Midwich ist einer der führenden AV-Distributoren mit Tochtergesellschaften in Großbritannien, Irland, Frankreich, Deutschland, Spanien, Benelux und Australien.

Durchgeführt wird die Übernahme von der deutschen Midwich-Tochter Kern & Stelly Medientechnik GmbH. Die Gründer und Geschäftsführer von New Media AV, Johannes Bauer und Tobias Trummer, werden das Unternehmen weiterhin leiten.

New Media AV ist als Großhändler mit über 20 Jahren Erfahrung spezialisiert auf Produkte für die Produktion audiovisueller Inhalte. Das Sortiment umfasst Hard- und Software aus dem Broadcast-, Streaming- und Professional-Video-Bereich. Die geführten Hersteller, wie zum Beispiel Blackmagic Design, Livestream, Vitec und Marshall Electronics, sind branchenweit bekannt.

Die Midwich Gruppe hat mit der Akquisition der britischen Holdan Ltd. im Jahr 2016 bereits in den Broadcast-Bereich investiert und erweitert mit der Übernahme von New Media AV nun ihre Aktivitäten in der DACH-Region.

»Ich freue mich sehr, Johannes, Tobias und den Rest des New-Media-Teams in der Midwich Gruppe begrüßen zu können«, sagt Lutz Kern, Regional Director DACH der Midwich Gruppe. »Die DACH-Region ist einer der größten AV-Märkte Europas, deshalb war es ein strategisches Ziel, unser Technologieangebot hier zu erweitern. Wir werden versuchen, die Position von New Media AV innerhalb des Broadcast-Marktes weiter zu stärken und gemeinsam daran arbeiten, sowohl für neue als auch bestehende Kunden ein umfassendes und spannendes Leistungsangebot zu entwickeln.«

»New Media AV freut sich sehr auf die Zusammenarbeit mit dem Midwich-Team – insbesondere mit unseren neuen Kollegen von Holdan und Kern & Stelly«, so Johannes Bauer, Geschäftsführer von New Media AV. »Die zusätzlichen Ressourcen, die Unterstützung und der erweiterte Marktzugang werden uns ermöglichen, unseren Kunden einen noch besseren Service und unseren Herstellern eine breitere Marktdurchdringung zu bieten.«

Die Transaktion ist Teil der Strategie der Midwich Gruppe zur Steigerung des operativen Geschäfts durch eine Kombination aus organischem Wachstum und gezielten Akquisitionen. Mit New Media AV und Kern & Stelly ist die Midwich-Gruppe in der DACH-Region nun mit zwei führenden Distributoren im AV- und Broadcastmarkt vertreten.

Midwich Gruppe

Die börsennotierte Midwich Gruppe ist ein Fachhandels-Distributor mit Niederlassungen in Großbritannien, Irland, Frankreich, Deutschland, Spanien, Benelux und Australien. Durch langjährige Geschäftsbeziehungen zu über 330 Lieferanten, wie Samsung, LG, Epson und NEC, bietet Midwich ein umfangreiches Produktportfolio aus dem ProAV-Bereich. Die Gruppe bedient über 13.000 Händler und Integratoren aus den Bereichen Wirtschaft, Bildung, Handel, Baugewerbe sowie dem Hotel- und Gaststättengewerbe. Die Midwich Gruppe beschäftigt weltweit über 750 Mitarbeiter.

Kern & Stelly Medientechnik

Kern & Stelly wurde 2004 in Hamburg gegründet und gehört heute zu den größten Distributoren für Präsentations- und Medientechnik in Deutschland. Das Vertriebskonzept des Unternehmens ist zu 100 % auf den Fachhandel ausgerichtet. Kern & Stelly ist Distributionspartner namhafter internationaler Hersteller und bietet seinen Fachhandelspartnern ein breites Sortiment an audiovisuellen Produkten wie Projektoren, Displays, Signalmanagement-Lösungen, Interaktive Whiteboards oder Dokumentenkameras. Im Mittelpunkt steht dabei stets die individuelle und persönliche Betreuung der Kunden durch das gesamte Kern & Stelly Team aus rund 70 Mitarbeitern. Seit 2013 gehört Kern & Stelly zur britischen Midwich Gruppe.