Fonn Group übernimmt Qbics Media

Die Fonn Group AS erweitert mit der Übernahme der Qbics Media GmbH ihre Präsenz in der DACH-Region.

Die Fonn Group aus Norwegen besitzt mehrere Hersteller cloud-basierter Tools, darunter Mediability, Mjoll, 7Mountains, Kunnusta und Everviz. Nun gab die Gruppe die Übernahme von Qbics Media bekannt. Mit diesem strategischen Schritt will die Fonn Group ihre Position in der DACH-Region stärken und ihr umfassendes Portfolio moderner Medienproduktions- und Journalismus-Tools erweitern.

Im Zuge der Übernahme wird die Qbics Media GmbH in Fonn Group DACH GmbH umbenannt – und unterstreicht damit das Engagement der Fonn Group für ihre Kunden in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Das bestehende Qbics Media Team, die Kundenverträge und die selbst entwickelten Software-Komponenten werden nahtlos in die Fonn Group Dach GmbH übergehen, um für die Kunden Kontinuität zu gewährleisten.

Unter der Leitung von Michael Schüller, einem versierten Manager mit umfassender Branchenerfahrung, wird die Fonn Group DACH eine zentrale Rolle bei der Förderung von Innovationen spielen und als Drehscheibe für die Aktivitäten der Fonn Group in der DACH-Region dienen. Schüller wurde zum Geschäftsführer der Fonn Group DACH ernannt und wird eng mit dem Führungsteam der Fonn Group in Bergen, Norwegen, Singapur und New York, USA, zusammenarbeiten.

»Wir freuen uns, die Übernahme von Qbics Media bekannt geben zu können, die unsere Präsenz im deutschsprachigen Raum, einem für uns sehr wichtigen Markt, deutlich stärken wird«, so Haavard Myklebust, CEO der Fonn Group. »Dieser strategische Schritt passt perfekt zu unseren Wachstumszielen in der DACH-Region und wertet unser vielfältiges Portfolio weiter auf. Wir freuen uns darauf, eng mit dem talentierten Team von Qbics Media zusammenzuarbeiten, um den gemeinsamen Erfolg voranzutreiben und unseren Kunden einen außergewöhnlichen Mehrwert zu bieten.«

Die Übernahme von Qbics Media sei ein weiterer Meilenstein auf dem Weg der Fonn Gruppe zu einem weltweit führenden Anbieter von Medien- und Unterhaltungslösungen, so das Unternehmen.

»Wir freuen uns sehr über den Zusammenschluss mit der Fonn Group, da wir dadurch nicht nur über mehr Ressourcen verfügen können, sondern unsere Kunden und Partner in der DACH-Region auch noch enger und direkter betreuen werden«, so Michael Schüller, Managing Director der Fonn Group DACH. »Wir sind fest davon überzeugt, dass unsere Flaggschiff-Plattformen Mimir und Dina in den kommenden Jahren zu den bevorzugten Lösungen für Broadcaster in der Region werden. Wir sind begeistert von den unendlichen Möglichkeiten, die diese Zusammenarbeit mit sich bringt.«

Weiter strebt Michael Schüller unter dem neuen Dach auch verstärkt die Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen an. Die neue Konstellation biete hierfür mehr Möglichkeiten, so Schüller, der auch weiteres Wachstum ankündigt.

Hintergrund

Michael Schüller hatte nach seinem Ausstieg bei CGI Anfang 2021 die Qbics Media GmbH gegründet, um Software und Lösungen für die Gestaltung redaktioneller Workflows anzubieten. Zentrale Produkte im Angebot von Qbics Media stammten von der Fonn Group aus Norwegen.

Im Fokus standen insbesondere Mimir von Mjoll und Dina von 7Mountains. Diese Produkte kamen mit ihrem modernen Bedienkonzept bei vielen Kunden sehr gut an. Qbics Media konnte im deutschsprachigen Markt beispielsweise Bild TV und DPA dafür gewinnen.

Mit der Eingliederung in die Fonn Group geht Qbics Media nun den nächsten Entwicklungsschritt.