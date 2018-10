Premiere: Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K

Blackmagic Design feierte in London die große Premiere der Pocket Cinema Camera 4K, zeigte neues Demomaterial und bot die Gelegenheit, die Kamera in die Hand zu nehmen und einen ersten Eindruck zu gewinnen.

Blackmagic feierte in der Londoner Event Location Old Billingsgate die große Premiere der Pocket Cinema Camera 4K. Zahlreiche Gäste, darunter Filmer, Blogger und Youtuber, hatten bei der Veranstaltung die Möglichkeit, neues Demomaterial der Pocket Cinema Camera auf der großen Leinwand zu sehen und die Kamera selbst in die Hand zu nehmen.







Christoph Harrer war für film-tv-video.de vor Ort und konnte sich einen ersten Eindruck von der Kamera verschaffen:

Die Bilder, die zu sehen waren, wirkten demnach selbst auf der großen Leinwand eindrucksvoll, und bis ISO 3200 dürften sich die Bilder der Kamera sehr gut nutzen lassen – das vermittelten zumindest die Testaufnahmen, die er vor Ort drehen konnte.

Das Bedienmenü hat Blackmagic bei der neuen Kamera deutlich verbessert, was auch wichtig ist, weil die Kamera trotz etlicher Bedientasten nach wie vor schwerpunktmäßig übers Menü bedient wird.

Den Handgriff der Kamera hält vergleichsweise groß geraten und für kleinere Hände eher ungeeignet, wenngleich Harrer der Kamera insgesamt einen ordentlichen Formfaktor attestiert, auch beim Gewicht.

Positiv für Einmann-Teams: Über Kopfhörer ist kaum bis keine Audioverzögerung zu hören.

Neuer Democlip







Weitere neue Clips:

Democlip 1

Democlip 2