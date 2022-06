Blackmagic Design kündigt Pocket Cinema Camera 6K G2 an

Blackmagic Design kündigt mit der Pocket Cinema Camera 6K G2 die nächste Generation der Pocket Cinema Camera 6K an. Die Kamera basiert also auf dem bisherigen 6K-Modell, bietet aber einige Neuheiten und Verbesserungen.

Die neue Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K G2 bietet einen anpassbaren Touchbildschirm zum bequemeren Kadrieren, einen größeren Akku für ausgiebigere Drehzeiten ohne Akkuwechsel und sie unterstützt die Anbringung eines optionalen elektronischen Suchers. Die Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K G2 kommt mit der aktuellsten Blackmagic Generation 5 Color Science. Wie ihre Vorgängerin ist sie ebenfalls mit dem beliebten filmischen Super-35-Bildsensor für HDR und einem Dynamikumfang von 13 Blendenstufen, dualen nativen ISO-Empfindlichkeiten und einem EF-Objektivanschluss ausgestattet.

Die Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K G2 ist ab sofort für 2.295 Euro erhältlich.

Hauptmerkmale Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K G2

Aus einem carbonfaserverstärkten Polycarbonat-Verbundwerkstoff gefertigt

Sensor mit 6144 x 3456 Pixeln und 13 Blendenstufen sowie duale native ISO-Empfindlichkeiten bis 25.600

Kompatibilität mit einer Vielzahl gängiger EF-Objektive

ISO-Werte bis 25.600 für eine hohe Lowlight-Leistung

Mit gängigen Softwares kompatible offene Dateiformate

Anpassbarer LCD Touchscreen

Inklusive Blackmagic Farbverarbeitung der 5. Generation

Optionaler Blackmagic Pocket Cinema Camera Pro EVF erhältlich

Professioneller Mini-XLR-Eingang mit 48-Volt-Phantomspeisung

Größerer NP-F570-Akku. Optionaler Blackmagic Pocket Camera Battery Pro Grip erhältlich

Vollversion DaVinci Resolve Studio für die Postproduktion inbegriffen

Weitere Details

In der Kamera steckt eine enorme Vielzahl an High-End-Digitalfilmfeatures. Das aus einer leichten Carbon-Polycarbonat-Mischung gefertigte Kameragehäuse verfügt über einen multifunktionalen Haltegriff. Von dort liegen alle Bedienelemente für Aufnahme, ISO, Weißabgleich und Verschlusswinkel in Reichweite der Fingerspitzen des Benutzers. Der Sensor dieser hochmodernen Digitalfilmkamera ist so konzipiert, dass thermisches Rauschen reduziert wird. Das sorgt für sauberere Schatten und eine höhere ISO-Empfindlichkeit. Das mit 5 Zoll großzügig bemessene LCD ermöglicht ein haarscharfes Fokussieren in 4K- und 6K-Auflösungen.

Der größere Super-35-Sensor der Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K G2 mit 6.144 x 3.456 Pixeln und ihr EF-Objektivanschluss ermöglichen den Gebrauch größerer EF-Fotoobjektive für filmische Bilder mit geringerer Schärfentiefe, wo kreativ mit unscharfen Hintergründen und interessanten Bokeh-Effekten gearbeitet werden soll.

Mit Blackmagic OS erhalten Benutzer ein intuitives und anwenderfreundliches Kamerabetriebssystem auf dem neuesten Stand der Technik. Auf Einstellungen, Metadaten und Aufzeichnungsstatus greift man mittels Tipp- und Wischgesten auf der Benutzeroberfläche zu. Von dort haben Benutzer zudem die volle Kontrolle über fortschrittliche Kamerafunktionen wie Fokussier- und Belichtungstools, 3D-LUTs, HDR, Metadateneingabe, Timecode, Blackmagic-Raw-Einstellungen und mehr.

Ob bei Sonnenlicht oder Lowlight, der Dynamikumfang von 13 Blendenstufen mit dualen nativen Grundempfindlichkeiten des Sensors bis zu ISO 25.600 liefert in allen Lichtverhältnissen brillante rauscharme Bilder. Die 6K-Modelle sind mit einem größeren Super-35-Sensor ausgestattet, der Drehs mit geringer Schärfentiefe und anamorphotischen Objektiven ermöglicht. Man kann mit allen Modellen bei Bildwechselraten bis zu 60 fps oder im Crop-Modus bis zu 120 fps filmen. In Kombination mit der Blackmagic Farbverarbeitung bietet der Sensor die gleiche Bildgebungstechnologie wie Digitalfilmkameras der gehobenen Preisklasse.

Der helle 5-Zoll-Touchscreen an der Rückseite der Blackmagic Pocket Cinema Camera erleichtert das Kadrieren und zudem präzises Fokussieren. Onscreen-Overlays zeigen Status und Aufzeichnungsparameter, Histogramm, Focus-Peaking-Indikatoren, Pegel, Bildrandmarkierungen und mehr. Der LCD-Bildschirm der Pocket Cinema Camera 6K G2 ist ein erweitertes HDR-Display, das man zum Prüfen von Einstellungen aus jeder Position auf und ab neigen kann.

Die Pocket Cinema Camera 6K G2 ist mit der gleichen hochwertigen Farbverarbeitung der fünften Generation ausgestattet wie die Ursa Mini Pro 12K im Topsegment. Darum liefert diese Kamera eine noch fortschrittlichere Bildqualität mit hervorragenden Hauttönen und einer naturgetreuen Farbwiedergabe in jeder Einstellung. Mit der neuen dynamischen 12-Bit-Gammakurve werden mehr Farbdaten in den Lichtern und Schatten für schönere Bilder erfasst. Weil die Color Science auch einen Teil der komplexen Bildverarbeitung von Blackmagic Raw besorgt, bleiben mehr Sensordaten zu Farben und Dynamikumfang in den Metadaten für die Postproduktion erhalten.

Um präzise Außen- und Freihanddrehs zu erleichtern, unterstützen Pocket Cinema Camera 6K Modelle die Anbringung des optional erhältlichen Suchers. Der Pocket Cinema Camera Pro EVF bietet ein 1280 x 960 OLED-Farbdisplay mit eingebautem Näherungssensor und Diopter mit vier Elementen und einer Stärke von -4 bis +4 Dioptrien für unfehlbare Fokussierung. Ein integrierter digitaler Testchart ermöglicht die perfekte Scharfstellung des Suchers. Wichtige Statusinformationen wie Bildrandmarkierungen zeigt der elektronische Sucher ebenfalls an. Der Pocket Cinema Camera Pro EVF ist über einen einzelnen Verbinder im Nu angebracht. Der Sucher hat einen Schwenkbereich von 70 Grad und wird mit vier verschiedenartigen Okularmuscheln für das linke und rechte Auge geliefert.

Beide Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Modelle verwenden jetzt größere NP-F570-Akkus, mit denen man länger und ohne Austauschen der Akkus drehen kann. Ein verriegelbarer DC-Stromanschluss schützt davor, dass das Stromkabel mitten im Dreh versehentlich herausgezogen wird. Das mitgelieferte AC-Netzteil versorgt die Kamera mit Strom und lädt gleichzeitig den Akku. Außerdem unterstützt der USB-C-Erweiterungsport eine gleichmäßige Erhaltungsladung. So lassen sich Akkus über tragbare Akku-Packs, Handy-Ladegeräte oder Laptops aufladen. Der optionale Akkugriff fasst zusätzliche Akkus, die die Betriebszeit der Kamera bspw. für Ganztagsdrehs erheblich verlängern.

Alle Blackmagic Pocket Cinema Camera Modelle werden mit der Vollversion von DaVinci Resolve Studio geliefert.

»Seit wir die Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro herausgebracht haben, äußern Kunden den Wunsch nach einigen zusätzlichen Features für das 6K-Modell«, sagte Grant Petty, CEO von Blackmagic Design. »Es ist uns überdies gelungen, die Herstellung der Kamera weiter zu optimieren. Das hat uns befähigt, dieses neue 6K-Modell nun mit anpassbarem LCD-Touchscreen, längerer Akkubetriebszeit, verbesserten Onscreen-Menüs und Unterstützung zum Anbringen eines OLED-Suchers herauszubringen. Wir freuen uns sehr, nun auch diese von Kunden nachgefragten zusätzlichen Features anzubieten.«